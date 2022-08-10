موعد العام الدراسي الجديد وجدول أجازات المدارس في السعودية 1444
تبعاً للتقويم الذي قامت وزارة التعليم السعودية بإصداره هذا العام 1444، قامت بتحديد موعد دوام كلا من الطلاب والمعلمين والإداريين، وهذا خلال انتهاء اليوم الأخير من العام الدراسي الجديد مرورا بالإجازات أثناء هذا العام، والجدير بالذكر أن العديد من الطلاب يتساءلون عن موعد بداية العام الدراسي الجديد بالسعودية 1444، حيث أن الإداريين يبدأ دوامهم قبل المعلمون والمعلمات والطلاب بستة أيام.
موعد بداية العام الدراسي الجديد بالسعودية 1444
قامت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بتحديد بداية العام الدراسي الجديد 1444، حيث يكون موعد بداية الدراسة بالنسبة للإداريين قبل موعد بداية الدراسة للمعلمين والطلاب وذلك يوم 22/8/2022م الموافق 24/1/1444، إذا موعد عودة المعلمين والطلاب يكون يوم 28/8/2022م والموافق 1/2/1444، والجدير بالذكر أن وزارة التعليم قامت بدعوة كل الموظفين والمعلمين والإداريين والطلاب من خلال موقعها الرسمي بالالتزام بالموعد المحدد للدوام، حيث يتم الانتهاء من هذا العام بنهاية الدوام، حيث ينتهي دوام الدراسة يوم الخميس 22/6/2023م الموافق 4/12/1444.
جدول أجازات المدارس في السعودية 1444
قامت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بتوضيح أن التقوم الذي قامت بإصدارة للعام الدراسي الجديد يوجد به عشر أجازات مختلفة وهي كالتالي:
|الإجازة
|موعد بدء الإجازة بالسنة الهجرية
|يوم الإجازة
|موعد الانتهاء الإجازة بالسنة الهجرية
|فصل الدّراسة
|يوم الإجازة
|إجازة اليوم الوطنيّ
|يوم 15/صفر/1443 هـ
|يوم الأربعاء
|19/صفر/1443 هـ
|الفصل الأوّل
|يوم الأحد
|إجازة نهاية أسبوع
|يوم 11/ربيع الأوّل/1443 هـ
|يوم الأحد
|12/ربيع الأوّل/1443 هـ
|الفصل الأوّل
|يوم الاثنين
|إجازة نهاية أسبوع
|يوم 29/ربيع الأوّل/1443 هـ
|يوم الخميس
|2/ربيع الثّاني/1443 هـ
|الفصل الأوّل
|يوم الأحد
|إجازة الفصل الأوّل الدراسي
|يوم 20/ربيع الثاني/1443 هـ
|يوم الخميس
|1/رجب/1443 هـ
|الفصل الأوّل
|يوم الأحد
|إجازة نهاية أسبوع
|15/جمادى الأولى/1443 هـ
|يوم الأحد
|15/جمادى الأولى/1443 هـ
|الفصل الثّاني
|يوم الأحد
|إجازة منتصف الفصل الدراسي الثّاني
|3/جمادى الأخرى/1443 هـ
|يوم الخميس
|13/جمادى الأخرى/1443 هـ
|الفصل الثّاني
|يوم الأحد
|إجازة نهاية أسبوع
|01/رجب/1443 هـ
|يوم الأربعاء
|5/رجب/1443 هـ
|الفصل الثّاني
|يوم الأحد
|إجازة نهاية أسبوع
|22/رجب/1443 هـ
|يوم الأربعاء
|26/رجب/1443 هـ
|الفصل الثّاني
|يوم الأحد
|إجازة الفصل الدراسي الثاني
|7/شعبان/1443 هـ
|يوم الخميس
|17/شعبان/1443 هـ
|الفصل الثّاني
|يوم الأحد
|إجازة عيد الفطر
|24/رمضان/1443هـ
|يوم الاثنين
|7/شوّال/1443هـ
|الفصل الثّالث
|يوم الأحد
|إجازة نهاية أسبوع
|24/شوّال/1443 هـ
|يوم الأربعاء
|28/شوّال/1443 هـ
|الفصل الثّالث
|يوم الأحد
|إجازة نهاية أسبوع
|16/ذو القعدة/1443 هـ
|يوم الأربعاء
|20/ذو القعدة/1443 هـ
|الفصل الثّالث
|يوم الأحد