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موعد العام الدراسي الجديد وجدول أجازات المدارس في السعودية 1444

عيد سعيد

تبعاً للتقويم الذي قامت وزارة التعليم السعودية بإصداره هذا العام 1444، قامت بتحديد موعد دوام كلا من الطلاب والمعلمين والإداريين، وهذا خلال انتهاء اليوم الأخير من العام الدراسي الجديد مرورا بالإجازات أثناء هذا العام، والجدير بالذكر أن العديد من الطلاب يتساءلون عن موعد بداية العام الدراسي الجديد بالسعودية 1444، حيث أن الإداريين يبدأ دوامهم قبل المعلمون والمعلمات والطلاب بستة أيام.

موعد العام الدراسي الجديد وجدول أجازات المدارس في السعودية 1444

موعد بداية العام الدراسي الجديد بالسعودية 1444

قامت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بتحديد بداية العام الدراسي الجديد 1444، حيث يكون موعد بداية الدراسة بالنسبة للإداريين قبل موعد بداية الدراسة للمعلمين والطلاب وذلك يوم 22/8/2022م الموافق 24/1/1444، إذا موعد عودة المعلمين والطلاب يكون يوم 28/8/2022م والموافق 1/2/1444، والجدير بالذكر أن وزارة التعليم قامت بدعوة كل الموظفين والمعلمين والإداريين والطلاب من خلال موقعها الرسمي بالالتزام بالموعد المحدد للدوام، حيث يتم الانتهاء من هذا العام بنهاية الدوام، حيث ينتهي دوام الدراسة يوم الخميس 22/6/2023م الموافق 4/12/1444.

تساؤلات عن بداية العام الدراسي الجديد 1444 في السعودية

أخر كلام.. متى يبدأ العام الدراسي الجديد 1444 في المملكة العربية السعودية بعد التعديل الجديد

جدول أجازات المدارس في السعودية 1444

قامت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بتوضيح أن التقوم الذي قامت بإصدارة للعام الدراسي الجديد يوجد به عشر أجازات مختلفة وهي كالتالي:

 الإجازة موعد بدء الإجازة بالسنة الهجرية
 يوم الإجازة موعد الانتهاء الإجازة بالسنة الهجرية
 فصل الدّراسة يوم الإجازة
إجازة اليوم الوطنيّ يوم 15/صفر/1443 هـ يوم الأربعاء 19/صفر/1443 هـ الفصل الأوّل يوم الأحد
إجازة نهاية أسبوع يوم 11/ربيع الأوّل/1443 هـ يوم الأحد 12/ربيع الأوّل/1443 هـ الفصل الأوّل يوم الاثنين
إجازة نهاية أسبوع يوم 29/ربيع الأوّل/1443 هـ يوم الخميس 2/ربيع الثّاني/1443 هـ الفصل الأوّل يوم الأحد
إجازة الفصل الأوّل الدراسي يوم 20/ربيع الثاني/1443 هـ يوم الخميس 1/رجب/1443 هـ الفصل الأوّل يوم الأحد
إجازة نهاية أسبوع 15/جمادى الأولى/1443 هـ يوم الأحد 15/جمادى الأولى/1443 هـ الفصل الثّاني يوم الأحد
إجازة منتصف الفصل الدراسي الثّاني 3/جمادى الأخرى/1443 هـ يوم الخميس 13/جمادى الأخرى/1443 هـ الفصل الثّاني يوم الأحد
إجازة نهاية أسبوع 01/رجب/1443 هـ يوم الأربعاء 5/رجب/1443 هـ الفصل الثّاني يوم الأحد
إجازة نهاية أسبوع 22/رجب/1443 هـ يوم الأربعاء 26/رجب/1443 هـ الفصل الثّاني يوم الأحد
إجازة الفصل الدراسي الثاني 7/شعبان/1443 هـ يوم الخميس 17/شعبان/1443 هـ الفصل الثّاني يوم الأحد
إجازة عيد الفطر 24/رمضان/1443هـ يوم الاثنين 7/شوّال/1443هـ الفصل الثّالث يوم الأحد
إجازة نهاية أسبوع 24/شوّال/1443 هـ يوم الأربعاء 28/شوّال/1443 هـ الفصل الثّالث يوم الأحد
إجازة نهاية أسبوع 16/ذو القعدة/1443 هـ يوم الأربعاء 20/ذو القعدة/1443 هـ الفصل الثّالث يوم الأحد
عيد سعيد

محرر قسم الأخبار العاجلة بموقع نجوم مصرية


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