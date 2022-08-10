موعد العام الدراسي الجديد وجدول أجازات المدارس في السعودية 1444

تبعاً للتقويم الذي قامت وزارة التعليم السعودية بإصداره هذا العام 1444، قامت بتحديد موعد دوام كلا من الطلاب والمعلمين والإداريين، وهذا خلال انتهاء اليوم الأخير من العام الدراسي الجديد مرورا بالإجازات أثناء هذا العام، والجدير بالذكر أن العديد من الطلاب يتساءلون عن موعد بداية العام الدراسي الجديد بالسعودية 1444، حيث أن الإداريين يبدأ دوامهم قبل المعلمون والمعلمات والطلاب بستة أيام.

موعد بداية العام الدراسي الجديد بالسعودية 1444

قامت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بتحديد بداية العام الدراسي الجديد 1444، حيث يكون موعد بداية الدراسة بالنسبة للإداريين قبل موعد بداية الدراسة للمعلمين والطلاب وذلك يوم 22/8/2022م الموافق 24/1/1444، إذا موعد عودة المعلمين والطلاب يكون يوم 28/8/2022م والموافق 1/2/1444، والجدير بالذكر أن وزارة التعليم قامت بدعوة كل الموظفين والمعلمين والإداريين والطلاب من خلال موقعها الرسمي بالالتزام بالموعد المحدد للدوام، حيث يتم الانتهاء من هذا العام بنهاية الدوام، حيث ينتهي دوام الدراسة يوم الخميس 22/6/2023م الموافق 4/12/1444.

جدول أجازات المدارس في السعودية 1444

قامت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بتوضيح أن التقوم الذي قامت بإصدارة للعام الدراسي الجديد يوجد به عشر أجازات مختلفة وهي كالتالي: