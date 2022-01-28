موعد التقديم في مسابقة 30 ألف معلم 2022 وأهم الشروط

أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية عن تحديد موعد التقديم في مسابقة 30 ألف معلم 2022 خلال سبع أسابيع قادمة لسد العجز في المدارس الحكومية والخاصة، وتُجرى الآن مجموعة من الترتيبات والمناقشات فيما بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتحديد آلية تنفيذ هذا القرار.

موعد التقديم في مسابقة 30 ألف معلم 2022

صرح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن قرار تعيين 30 ألف معلم سنوياً ولمدة خمس سنوات قادمة بإجمالي 150000 معلم لسد العجز في المدارس الحكومية والخاصة تنفيذاً لقرار رئاسة الجمهورية.

وعليه تُجرى الآن مناقشات بين الجهات المعنية لتحديد آلية التوظيف على أن يتم الإعلان عن الموعد في مدة أقصاها سبع أسابيع من الآن، ويتمكن المرشحين ممن تتوافر لديهم الشروط بالتقديم عبر بوابة التوظيف الالكترونية.

رابط التقديم في مسابقة 30 ألف معلم 2022

إذا كنت تابعاً للفئة التي تتوافر لديهم الشروط المعلن عنها يمكنك التقديم عبر بوابة التوظيف الالكترونية من هنا فور الإعلان عن موعد التسجيل من قِبل الوزارة.

ومن جانبه أوضح وزير التربية والتعليم أن للجميع الحق في التقديم على مسابقة التوظيف ويتم تصفية المتسابقين وقبول المستحقين بنزاهة اعتمادًا على معايير مخصصة تبحث عنها الوزارة.

التخصصات المطلوبة في مسابقة 30 ألف معلم

أما عن التخصصات المطلوبة، فأوضحت الوزارة أن الأحقية للتخصصات الأساسية وليس لمعلمي الأنشطة وتتمثل بعض التخصصات المطلوبة فيما يلي:

اللغة العربية.

اللغة الإنجليزية.

الرياضيات.

العلوم.

الدراسات الاجتماعية.

رياض الأطفال.

شروط التقديم في مسابقة 30 ألف معلم 2022

أعلنت الوزارة عن الشروط التي تبحث عنها في المتقدم للقبول في المسابقة ومنها ما يلي:

أن يكون المتقدم أحد خريجي كلية التربية أو الكليات الأخرى مع الحصول على دبلومة التربوي.

لا يكون موظفاً في وظيفة حكومية أو خاصة في الوقت الحالي.

ليس لديه سجل قضائي سابق، ومعروف عنه السيرة الطيبة.

متطلبات التسجيل في مسابقة 30 ألف معلم 2022

تتمثل المتطلبات الأخرى التي يتم تحديدها للقبول في المسابقة والحصول على فرصة عمل في المدارس الحكومية أو الخاصة فتتمثل فيما يلي: