موعد التسجيل في برامج دبلوم جامعة الإمام محمد بن سعود ورابط التقديم

أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عن فتح باب التقدم والتسجيل في برامج الدبلومات المدفوعة وذلك للطلاب والطالبات في العام الدراسي الجديد 1444، وأوضحت الجامعة إنه يجب استيفاء عدد من الشروط في الطلاب كما أوضحت أن التقديم يتم إلكترونيا من خلال موقع الجامعة، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم خطوات التسجيل في برامج دبلومات جامعة الإمام محمد بن سعود.

جامعة الإمام محمد بن سعود

تعتبر جامعة الإمام محمد بن سعود واحدة من أشهر الجامعات في المملكة العربية السعودي، تأسست الجامعة عام 1373هـ 1953م، وتطورت منذ ذلك الحين بصورة جذرية حتى أصبحت جامعة في عام 1394 – 1974م تقوم على إحداث التكامل بين الالتزام بالقيم الإسلامية والتميز الأكاديمي، وأوضحت الجامعة أن البرامج المتاحة هي:

دبلوم إدارة الأعمال.

دبلوم في الأمن السيبراني.

دبلوم عبر الإنترنت.

دبلوم في البرمجة.

موعد التقديم علي برامج الدبلومات في الجامعة 1444

أعلنت جامعة الإمام محمد أن التقديم علي برامج الدبلومات متاح من يوم الخميس الموافق 13 محرم عام 1444 الموافق 11 أغسطس سنة 2022، ويستمر التقديم حتى يوم الاثنين 17 محرم 1444 هجري الموافق 15 أغسطس 2022 ميلادي.

خطوات التسجيل في جامعة الإمام محمد بن سعود

وفرت الجامعة رابط إلكتروني يمكن من خلاله التقديم في جامعة الإمام محمد بن سعود، ويمكن التقديم من خلال الخطوات التالية:

في البداية يجب الدخول إلى الموقع الإلكتروني لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ويمكن الدخول من خلال الرابط التالي: https://imamu.edu.sa/Pages/default.aspx

الدخول إلى الصفحة الرئيسية واختيار الخدمات الإلكترونية من القائمة المنسدلة.

اختيار البرنامج المراد التقديم عليه.

إدخال كافة البيانات المطلوبة من الاسم ورقم الهوية والبريد الإلكتروني والمؤهل التعليمي ورقم الجوال.

كتابة الرغبات على حسب الأولوية.

في النهاية يجب التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها ثم الضغط على إرسال.

ما هي الشروط المطلوبة للتقديم في جامعة الإمام محمد ؟

هناك عدد من الشروط التي يجب توافرها للتقديم في جامعة الإمام محمد بن سعود وتتلخص هذه الشروط في النقاط التالية: