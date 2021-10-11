موعد الاختبارات النهائية لطلاب المدارس في المملكة العربية السعودية 1443

مع نهاية كل فصل دراسي يستعد الطلاب لتقديم الاختبارات الفصلية التي تسبق الإجازة الفصلية، وكما هو شائع ومعروف في كافة الدول عامة والمملكة خاصة ومع نهاية كل فصل دراسي في المدارس والجامعات المختلفة في المملكة العربية السعودية تعقد الاختبارات النهائية ليقضي بعدها الطلاب فترة الإجازة الفصلية ويمتحن الطالب بكافة المقررات التي تم دراستها خلال الفصل الواحد، محور حديثنا هنا هو موعد هذه الاختبارات وآليتها.

الاختبارات الفصلية النهائية

وفقًا لنظام التعليم السعودي الجديد الذي أقر مجددا يتم اختبار الطالب ثلاثة اختبارات نهائية، في نهاية كل فصل دراسي في المواد الدراسية التي يدرسها الطالب طوال الفصل، تعتبر الاختبارات الوسيلة الأعظم والأهم التي يتم من خلالها تقويم الطلاب، والتعرف على مدى فهمهم واستيعابهم للمواد الدراسية التي يقومون بدراستها خلال العام الدراسي، ومنها يتعرف ولي أمر الطالب على نقاط القوة والضعف لدى الطلاب. وتمنح هذه الامتحانات الطلاب فرصة أكبر لتحسين مستواهم في المواد الدراسية التي يحصلون فيها على معدلات ضعيفة فيعملون على تحسين درجاتهم النهائية في نهاية العام الدراسي.

موعد الاختبارات النهائية في المملكة العربية السعودية

من المتوقع وكما أعلنت وزارة التعليم السعودية أن موعد الاختبارات النهائية للفصل الأول ستكون بادن الله تعالى يوم الأحد الرابع عشر من شهر نوفمبر لعام 2021 ما يقابل التاسع من ربيع الثاني لعام 1443 هجري، حيث تكون هذه الاختبارات لكافة المراحل التعليمية وتستغرق مدة عشرة أيام يحصل بعدها الطلاب على إجازة الفصل الدراسي الأول التي من المقرر لها أن تستمر لمدة عشرة أيام كذلك، وتبدأ الإجازة وفقًا للتقويم الدراسي يوم الخامس والعشرين من نوفمبر لعام 2021.

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 1443

وفق ما أعلنته وزارة التعليم السعودي يبدأ الفصل الدراسي الثاني للطلاب والطالبات في كافة مراحل ومستويات التعليم يوم الخامس من ديسمبر لعام 2021، العشرين من شهر ربيع الآخر لعام 1443 هجري، وحسب النظام التعليمي الجديد فإن مدة الفصل الدراسي الثاني ثلاثة عشر أسبوعًا يتخللها عددًا من الإجازات هي إجازات نهاية الأسبوع، ونهاية الأسبوع المطولة، وإجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، ليستعد بعدها الطلاب لأداء الاختبارات الفصلية المقررة لهم في الفصل الدراسي الثاني والحصول على إجازة منتصف العام الثانية ،إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي جاء للإجابة عن السؤال الذي كثر البحث عنه وهو موعد انتهاء الاختبارات النهائية للفصل الأول.