موعد الإعلان عن القبول الموحد للطالبات والطلاب في جامعات الرياض للعام الدراسي 1440-1441هـ

ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان نتائج القبول الموحد بجامعات الرياض والتي تقرر إعلانها اليوم الخميس، حيث أكدت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية، أن إعلان النتيجة سوف يكون يوم الخميس الموافق 8 من شهر ذي القعدة وذلك لإعلان أسماء الطلاب المقبولين، علي أن يتم ظهور أسماء الطلاب بالدخول علي الموقع الإلكتروني لبوابة القبول الموحد للطلاب وبوابة القبول الموحد الطالبات، مع تأكيد قبولهم اليوم الخميس الموافق 8 من ذي القعدة. علي أن يتم الانتهاء من إعلان الأسماء في يوم الاثنين الموافق 12 من شهر ذي القعدة في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا.

ويستطيع آي طالب أو طالبة من المقبولين بالدخول علي حساب الطالب والطالبة علي بوابة القبول الموحد للطالب وبوابة القبول الموحد للطالبة، وذلك قبل إنتهاء الموعد المقرر لذلك مع استبعاد آي طالب أو طالبة من الدخول علي بوابة القبول إذا لم يقوم بتأكيد قبوله بالبوابة.

مواعيد قبول الطلاب

يتم التقديم للطالب والطالبة علي بوابة القبول يوم الاثنين الموافق ( 14/10/1440 هــ ) علي أن يتم إغلاقه يوم الثلاثاء الموافق ( 1/11/1440 هــ ).

تحديد موعد إعلان قبول الفرز الأول يوم الخميس الموافق (1/11/1440هـ).

تحديد موعد إعلان قبول الفرز الأخير وذلك يوم الخميس الموافق (8/11/1440هـــ).

مواعيد قبول الطالبات

يقوم الطالب بالتقديم علي بوابة القبول يوم الأربعاء الموافق (16/10/1440هـ ) علي أن يتم إغلاقه يوم الأربعاء الموافق ( 23/10/1440هــ ) مع إعلان النتائج يوم الخميس الموافق (8/11/1440هــ) .

نتائج القبول الموحد

أن بوابة القبول الموحد للطلاب تتضمن عدد من الجامعات منها :-

جامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامية والملك سعود ، جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية ، جامعة الأمام سطام بن عبد العزيز وشقراء والمجمعة ، الكليات التقنية في منطقة الرياض.

وتشمل بوابة القبول الموحد للطالبات عدد من الجامعات منها :-

جامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامية والملك سعود ، الأميرة نوره ، الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية ، الكليات التقنية في منطقة الرياض.