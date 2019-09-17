موعد الإجازة لليوم الوطني السعودي 1441/2019 للموظفين في المصالح الحكومية والقطاع الخاص والبنوك

الكثيرين في المملكة العربية السعودية يهتمون بمعرفة أيام العطل والإجازات الرسمية، طلاب المدارس والموظفين بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص، حيث اقترب العيد الوطني في الذكرى الـ 89، الذي يحتفل به الشعب السعودي بتأسيس المملكة ، حيث تعطي الحكومة إجازة رسمية بأجر كامل في هذا اليوم لجميع العاملين في الدولة والشركات الخاصة والطلاب في مختلف مراحل التعليم وكذلك للعاملين في البنوك السعودية وكذلك العاملين في الشركات الخاصة.







موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 1441

أعلنت وزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية رسمياً عن اجازة اليوم الوطني السعودي والذي يواكب الذكرى الـ 89 لتأسيس المملكة العربية السعودية، حيث سيوافق يوم الاثنين 23 سبتمبر 2019، الموافق 24 محرم 1441 هـ حيث سيكون هذا اليوم عطلة رسمية في قطاع الموظفين بالحكومة السعودية و قطاع التعليم سواء الطلبة أو المعلمين والإداريين ، وجميع العاملين في القطاع العام كما أنها سوف تكون مدفوعة الأجر،كما أعلنت وزارة الخدمة المدنية في المملكة من خلال موقع الرسمي، أن عدد أيام الإجازة بمناسبة اليوم الوطني ستكون 4 أيام، تبدأ يوم الجمعة 21 سبتمبر وتنتهي يوم الاثنين 23 سبتمبر.







إجازة اليوم الوطني السعودي في القطاع الخاص والبنوك

يتساءل الكثير من الموظفين والعاملين في البنوك السعودية و القطاع الخاص عن موعد الإجازة الرسمية لديهم بمناسبة اليوم الوطني، حيث قررت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنه ستكون الاجازة الرسمية بالبنوك والقطاع الخاص يوم الاثنين الموافق 23 من شهر سبتمبر الموافق 24 من محرم 1441، مدفوعة الأجر كاملاً.