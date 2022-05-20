موعد الإجازة المطولة للفصل الدراسي الثالث في السعودية 1443 هجري

يهتم الكثير من الطلاب وأولياء الأمور والكوادر التعليمية في موعد الإجازات المطولة، التي تم إضافتها أول مرة في النظام التعليم السعودي، بعد أن أصبح ثلاث فصول في السنة، وتعتبر الإجازة المطولة من الإجازات المهمة التي تتخلل الأيام الدراسية، وهي إجازة معتمدة من وزارة التعليم السعودي بعد اعتماد نظام الفصول الدراسية الثلاثة في المملكة العربية السعودية، وفي هذا المقال سوف نتعرف إلى الإجازة المطولة في شوال، ومواعيد الإجازات المطولة الأخرى خلال الفصل الدراسي الثالث في المملكة.

موعد الإجازة المطولة في شهر شوال

حددت وزارة التعليم السعودي موعد الإجازة المطولة في شهر شوال الذي يأتي في يوم الأربعاء 25 مايو 2022، وتنتهي بنهاية يوم الخميس 26 مايو 2022، ثم يحصل الطلاب على إجازة نهاية الأسبوع العادية التي تكون يومي الجمعة والسبت، ويرجعون إلى الدوام الدراسي بصورة طبيعية صباح يوم الأحد الموافق 28 مايو 2022، وتعتبر تلك الإجازة هي الإجازة المطولة الأولى خلال الفصل الدراسي الثالث.

كم مدة الإجازة المطولة

تقدر مدة الأجازة المطولة، بيوم أو يومين بعد أو قبل نهاية الأسبوع العطلة المعتادة من وزارة التعليم السعودية، فتكون إما يوم الأحد أو يوم الأربعاء، بالإضافة إلى أيام العطلة الأسبوعية الجمعة والسبت، فيحصل الطالب على 3 أيام إجازة أو 4 أيام، تكون الإجازة مرتين فقط في الفصل الدراسي الأول و الثالث، وثلاث مرات في الفصل الدراسي الثاني.

موعد إجازة نهاية العام الدراسي 2022

إجازة نهاية العام الدراسي 2022 في المملكة العربية السعودية تبدأ يوم الخميس الموافق 30 يونيو 2022، وتستمر حتى بداية العام الدراسي المقبل 1444، وقبل الحصول على الإجازة الصيفية، يحصل الطلاب على عدد من العُطلات مثل عُطلات نهاية الأسبوع المطولة، وإجازات منتصف الفصل الأول والثاني وعُطلات الأعياد الدينية والقومية المتفق عليهم ضمن الوزارة.