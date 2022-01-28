موعد اكتتاب دار المعدات الطبية والعلمية للأفراد في السوق الرئيسية

قام تداول السعودية بتحديد موعد بداية “اكتتاب دار المعدات الطبية والعلمية” فيما يخص المكتتبين الأفراد، ويعد يوم الخميس 27 من يناير لعام 2022م، هو آخر أيام فترة تسجيل الطلبات وسجل الأوامر في إكتتاب “شركة دار المعدات الطبية والعلمية”، ومن بعدها يبدأ عملية الاكتتاب للمكتتبين الأفراد، وتم تحديد عدد الأسهم المخصصة لكل فئة في ذلك الإكتتاب سواء للمكتتبين الأفراد أو المستثمرين غير الأفراد.

موعد بدء اكتتاب دار المعدات الطبية والعلمية للأفراد

قام كاً من “تداول السعودية وشركة الاستثمار كابيتال” بتوضيح أن اكتتاب الأفراد سوف يبدأ بعد انتهاء فترة تسجيل الطلبات للفئات المشاركة وعملية بناء سجل الأوامر، ومع الأهمية الكبيرة لذلك الاكتتاب، وفيما يلي سوف نوضح لكم موعد بدء وانتهاء الإكتتاب للشركة السعودية دار المعدات الطبية والعلمية بالنسبة للأفراد، ويتمثل فيما يلي:

سوف يبدأ الاكتتاب يوم الاثنين الموافق 31 من يناير لعام 2022م الموافق 28 جمادى الآخر 1443هـ.

ومن المؤكد بأنه سوف ينتهي الاكتتاب: يوم الخميس الموافق 3 فبراير 2022م، الموافق 2 رجب 1443 هـ.

وهذا يعني أن الاكتتاب سوف يستمر لمدة 4 أيام كاملة.

أسهم اكتتاب شركة دار المعدات الطبية والعلمية في السعودية

وقد أكدت “تداول السعودية وشركة الاستثمار كابيتال” على أن النطاق السعري للأسهم المطروحة في اكتتاب الشركة السعودية “دار المعدات الطبية والعلمية”، سوف يتراوح بين 45 ريال سعودي و 52 ريال سعودي للسهم الواحد، وأضافت بأن عدد الأسهم المطروحة يبلغ 6 مليون سهم، بما يعادل نسبة ال30% من أسهمها، وتلك الأسهم مقسمة فيما بين الفئات المشاركة غير الأفراد والأفراد، حيث أن خصص للأفراد عدد ال600 ألف سهم بما يمثل نسبة ال10% من الأسهم المطروحة، وخصص للفئات المشاركة غير الأفراد عدد ال5.4 مليون سهم بما يمثل نسبة ال90% من الأسهم المطروحة.