موعد استقبال طلبات تعويض ملاك العشوائيات 1443 إلكترونياً عبر بوابة الأمانة

أعلنت أمانة جدة عن موعد استقبال طلبات تعويض ملاك العشوائيات 1443 عبر بوابة الأمانة إلكترونيا ًًدون الحاجة إلى مراجعة الهيئة المختصة، جاء ذلك لتسهيل تقديم الطلبات وتقليل الازدحام ، ويبدأ ذلك يوم الأحد الموافق الثلاثين من شهر يناير، في مقالنا التالي سوف نوضح لك المستندات المطلوبة للتقديم والفئات المستفيدة من هذا التعويض.

تعويض ملاك العشوائيات 1443ه‍

حرصت أمانة جدة في المملكة العربية السعودية على توفير إمكانية التقديم من قِبل ملاك العشوائيات التي تم هدمها للحصول على التعويض، على أن يحصل ملاك الصكوك الشرعية الموثقة على تعويض عن الأرض والأنقاض.

أما أصحاب الأراضي الأخرى غير المملوكة بالصكوك الشرعية الموثقة فيمكنهم فقط الحصول على تعويض على الأنقاض.

المستندات المطلوبة للتقديم على تعويض ملاك العشوائيات

من جانبه أوضح “محمد البقمي” المتحدث الرسمي باسم أمانة جدة المستندات المطلوبة عند التقديم للحصول على التعويضات والتي جائت كما يلي:

البيانات الشخصية للمالك.

صورة الهوية الوطنية.

صورة الوثيقة أو الصك.

نسخة من الهوية الوطنية للوكيل وصورة الوكالة الشرعية.

صورة فوتوغرافية للمبنى.

رقم توثيق المبنى.

صورة جوية للمبنى إن وُجدت.

موعد استقبال طلبات تعويض ملاك العشوائيات 1443 ه‍

تم الإعلان عن يوم الأحد القادم الموافق السادس والعشرين من شهر جمادى الأول 1443 والثلاثين من شهر يناير 2022 كبداية انطلاق التقديمات على التعويض من قِبل ملاك العشوائيات.

ويتم ذلك رقميًا عبر البوابة الإلكترونية لأمانة جدة على أن يتم مراجعة الطلبات وإعلان النتائج في فترة قادمة سيتم الإعلان عنها أيضًا من قِبل الجهة المعنية.

رابط التقديم على تعويض ملاك العشوائيات 1443

يتمكن المتقدمين من تقديم الطلبات عبر الموقع الالكتروني لأمانة جدة دون الحاجة إلى زيارة الهيئة ذاتها فور الإعلان عن موعد التقديم، وذلك عبر الخطوات التالية: