موعد اختبارات نافس الوطنية 1443 هيئة تقويم التعليم والتدريب لمرحلتي الابتدائية والمتوسط

هيئة تقويم التعليم والتدريب أعلنت عن اختبار نافس والذي يتضمن مجموعة من طلاب المملكة، مما دفع الكثيرين سواء الطلاب أو أولياء الأمور في البحث عن الموعد الخاص بالاختبار وأيضًا من الطلاب المشمولين به، فهي مؤسسة تأسست عام 2017 لتعزيز دور التعليم والتدريب في المملكة، لذا سوف نتطرق لتوضيح موعد اختبارات نافس الوطنية 1443 والمزيد من التفاصيل الآخرى التي تخص هذا الاختبار.

موعد اختبارات نافس الوطنية 1443

هو واحد من الاختبارات الوطنية المنعقد بناءً على تعاون وزارة التعليم مع هيئة تقويم التعليم والتدريب، فهو يستهدف كلاً من طلاب الابتدائية وأيضًا طلاب المرحلة المتوسطة بالسعودية والهدف من ذلك هو رفع مستوى التحصيل لدى كل طالب والفئات المستهدفة من ذلك الاختبار هما الصف الثالث الابتدائي والسادسن والصف الثالث المتوسط أما بالنسبة لموعد الاختبار سيكون كالتالي:

الصف الثالث المتوسط سيكون بتاريخ 5 يونيو وحتى 8 لعام 2022.

الصف السادس الابتدائي سيكون من 9 لـ 14 يونيو.

الصف الثالث الابتدائي سيكون من 9 يونيو وحتى 14 يونيو.

رابط اختبار نافس nafs.etec.gov.sa

هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية أعلنت عن اختبار نافس والذي يقيس مدى تحصيل الطلاب سواء في المرحلة الابتدائية والمتوسط من أجل تعزيز مستوى الطلاب، ولكي تتمكن من الخضوع للاختبارات لابد من الانتقال مباشرة إلى الرابط الرسمي للاختبار وهو nafs.etec.gov.sa واتباع كافة التفاصيل الإرشادية، وفي حال مواجهة أي مشكلة يُمكنك التواصل مع الدعم الفني عن طريق الرقم الموحد وهو 920033555.