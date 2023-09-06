موعد اختبارات الفصل الأول 1445 التقويم الدراسي في السعودية ومواعيد الإجازات

ننشر لكم موعد اختبارات الفصل الأول 1445 طبقا للتقويم الدراسي في السعودية وكذلك مواعيد الإجازات الرسمية في المملكة العربية السعودية طبقا لما أوردته وزارة التربية السعودية، كانت وزارة التعليم السعودية قد أعلنت عودة المشرفين التربويين ومسنوبي مكاتب التعليم والمدارس والمعاهد في جميع المراحل الدراسية ورياض الأطفال في الثالث عشر من أغسطس الماضي.

موعد اختبارات الفصل الأول 1445

موعد اختبارات الفصل الأول 1445

الاختبارات الموعد اختبارات الفصل الأول السبت 4/11/2023 السبت 20/4/1445 هجريا

يذكر أن الدراسة في الفصل الأول تستمر 13 أسبوع وبعدها يبدأ الطالب في الحصول على إجازة الفصل الدراسي الأول وتستمر لمدة 11 يوم، وتبدأ إجازة الفصل الدراسي الأول بداية من 16 نوفمبر 2023.

التقويم الدراسي السعودي 1445

كانت وزارة التعليم السعودية قد اعتمدت التقويم الدراسي السعودي:

بداية الدراسة للفصل الدراسي الأول : 4/2/1445 هجريا.

إجازة اليوم الوطني : 9/3/1445 هجريا.

إجازة نهاية أسبوع مطولة: 18/4/1445 هجريا.

بداية إجازة الفصل الدراسي الأول : 2/5/1445 هجريا.

بداية الدراسة في الفصل الدراسي الثاني : 12/5/1445 هجريا.

إجازة نهاية أسبوع مطولة : 4/6/1445 هجريا.

إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني : 22/6/1445 هجريا.

بداية الدراسة بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني: 2/7/1445 هجريا.

إجازة نهاية أسبوع مطولة : 16/7/1445 هجريا.

إجازة يوم التأسيس وبداية إجازة الفصل الدراسي الثاني : 12/8/1445 هجريا.

بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الثالث : 22/8/1445 هجريا.

بداية إجازة عيد الفطر: 18/9/1445 هجريا.

بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر : 6/10/1445 هجريا.

إجازة نهاية أسبوع مطولة : 23/10/1445 هجريا.

بداية إجازة نهاية العام الدراسي للطلاب ومنسوبي المدارس والمعاهد ورياض الأطفال ومكاتب التعليم : 4/12/1445 هجريا.

يذكر أن الدراسة عادت في المدارس وتحت إشراف كامل من وزارة التعليم السعودية، وتعكف الوزارة على مواصلة العمل من أجل إنجاح العملية التعليمية والإرتقاء بها من خلال معايير دولية في التعليم تشرف عليها الوزارة من خلال أجهزتها وإداراتها المختلفة.

يذكر أن اختبارات الفصل الدراسي الأول تعقد على مستوى المدارس في كل المواد وسط حرص شديد من قبل المعلمين على إعطاء ومنح الطلاب كل حقوقهم بشكل كبير فيما يخص العملية التعليمية وتصحيح الدرجات ورصدها لهم من أجل إعلان الدرجات بشكل كامل.

يذكر أن هناك ثلاثة فصول في العام الدراسي في السعودية وأبرزها الفصل الأول والثاني والثالث وتعقد اختبارات في كل فصل دراسي لكل الطلاب.