موعد اختبارات الرخصة المهنية للوظائف التعليمية “خطوات التسجيل وأهم الشروط”
أعلن مجلس تقييم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية عن موعد اختبارات الرخصة المهنية لوظائف التعليم، وتعتبر الرخصة خطوة مهمة لا بد من الحصول عليها من جانب الرجال والنساء المتقدمين لشغل وظائف تعليمية، حيث أنها تمكن المعلم من ممارسة مهنة التدريس لأنها وثيقة رسمية صادرة عن وزارة التربية والتعليم ومكتب تقييم التعلم، ولا يمكن بدون الرخصة المهنية أن يزاول المعلم مهنة التدريس ويتكون امتحان الترخيص المهني من جزأين الجزء الأول هو الامتحان التربوي والجزء الثاني هو اختبار خاص، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم موعد امتحان الرخصة المهنية وخطوات التسجيل.
موعد اختبار الرخصة المهنية
حددت هيئة تقويم التعليم والتدريب الموعد الخاص باختبار الرخصة المهنية للعمل في قطاع التعليم، وجاءت المواعيد كالتالي:
- يبدأ الامتحان العام”التربوي” يوم الجمعة الموافق 17 ربيع الآخر 1444 الموافق 11 نوفمبر 2022، ويستمر حتى يوم الاثنين الموافق 20 ربيع الآخر 1444 الموافق 14 نوفمبر 2022.
- يبدأ الامتحان التخصصي “المجالات المتخصصة” يوم السبت الموافق 28 جمادى الآخر 1444 الموافق 21 يناير 2023، ويستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 25 يناير 2023.
- بينما يبدأ التسجيل للرجال يوم الاثنين الموافق 12 صفر 1444، الموافق 29 أغسطس 2022.
- موعد التسجيل للسيدات الاثنين الموافق 5 سبتمبر 2022 وينتهي التسجيل للمعلمين والمعلمات يوم 8 أكتوبر 2022.
الشروط المطلوبة للحصول على الرخصة المهنية
هناك عدد من الشروط التي يجب توافرها في المتقدم للحصول على الرخصة، وتتلخص هذه الشرط في النقاط التالية:
- يجب أن يكون لدي المتقدم خلفية أكاديمية ذات صلة.
- يشترط أن يكون طلب الحصول على الرخصة في غصون 12 شهرًا من إعلان نتائج أحدث امتحانات الفنون الحرة والأكاديمية.
- يجب توفر اختبار مهني صالح مثل اختبار التعليم العام أو اختبار التحصيل الأكاديمي.
- يشترط أن يكون المتقدم حاصل على الدرجات المطلوبة لكل مستوى معلن عنه.
- يشترط وجود سنوات خبرة في وقت واحد وفقًا لكل مستوى من مستويات الترخيص المهني.
خطوات التسجيل في اختبار الرخصة للوظائف التعليمية
يتم التسجيل في الاختبار إلكترونيا، من خلال الخطوات التالية:
- في البداية يقوم المتقدم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالترخيص المهني، ويمكن الدخول من خلال الرابط التالي:https://tpl.etec.gov.sa/Account/Login?ReturnUrl=/
- الدخول إلى الصفحة الرئيسية واختيار تسجيل الدخول من خلال بوابة النفاذ الوطني.
- تسجيل الدخول من خلال اسم المستخدم وكلمة مرور أبشر.
- كتابة رمز التحقق في الخانة المخصصة لها والضغط على تسجيل الدخول.
- الدخول إلى الحساب الشخصي واختيار سجل الآن.
- الانتقال إلى مركز القياس وتسجيل الدخول.
- إدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة.
- قرائه الشروط والأحكام والموافقة عليها.
- اختيار تحديد موعد الاختبار والمدينة المراد تأدية الاختبار بداخلها.
- اختيار فترة الاختبار فترة صباحية أو مسائية ثم الضغط على التالي.
- مراجعة كافة البيانات التي تم إدخالها والتأكد من صحتها من الموعد والفترة والمقر والرسوم والتخصص.
- تحديد طريقة دفع الرسوم بطاقة مدي أو نظام سداد أو بطاقة ائتمان.