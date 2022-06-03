موعد اجازه عيد الاضحى المبارك 2022 بالسعودية “للقطاع العام، والخاص، والبنوك”

إن المسلمين بكافة المناطق بالعالم يقوموا بالاحتفال بالعيدين أحدهما عيد الفطر والعيد الآخر هو عيد الأضحى الذي يكون بعد وقفة عرفات، فهو مناسبة دينية هامة يسعد بها الجميع ويقوم بالاحتفال بها مع ذويهم، وأيضًا قيام الكثير من الأشخاص المقتدرين بذبح الأضاحي خلال الثلاث أيام الخاص بالعيد، لذا سوف نوضح لكم موعد اجازه عيد الاضحى المبارك 2022 بالسعودية.

موعد اجازه عيد الاضحى المبارك

أن إجازة عيد الأضحى تتضمن الكثير من القطاعات سواء الخاص والعام وقطاع البنوك وغيرهم وجاء بدء العُطلة بتاريخ ما يلي:

أن الموعد الخاص ببدء إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص سيكون بتاريخ 9 ذي الحجة.

أما القطاع العام سيكون من 5 ذي الحجة وحتى 13 من ذي الحجة لعام 1443.

أما عطلة البنوك ستبدأ بتاريخ 6 من شهر يوليو.

متى عيد الأضحى

موعد عيد الأضحى بالمملكة السعودية السبت تسعة يوليو ويوافق العاشر من شهر ذي الحجة، فهو من شعائر الله لكافة المسلمين بجميع أنحاء العالم حيث يقومون بذبح الأضحيات وأحياء ذكرى قصة النبي إبراهيم عليه السلام الذي قد رأى في منامه بأنه يُضحي بابنه سيدنا إسماعيل، فرؤى الأنبياء حق ولقد صدق سيدنا إبراهيم الرؤيا وكان سيذبح ابنه إسماعيل إلى أن فداه الله بالكبش العظيم، وبدله فأصبحت ذكرى هامة بالنسبة لجميع المسلمين حتى يحصلوا على العبرة والموعظة من وذبح الأضحية يكون من الأبقار، الأغنام، الجمال، ويقومون بتوزيع هذه الأضحية على أهل البيت والأقارب والفقراء والمساكين، فالعيد يكون بعد وقفة عرفات ويكون المسلمين قد أدوا مناسك الحج ووقفوا بعرفة.