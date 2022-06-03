موعد اجازة عيد الاضحى 1443-2022 بالمملكة العربية السعودية للقطاع الحكومي والخاص

يبحث العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن موعد إجازة عيد الاضحى، حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية الجهة الرسمية عن عطلات القطاع الخاص، وكذلك القطاع الحكومي عن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 2022-1443 وذلك بعد تحديد غرة شهر ذوالحجة على الرغم من معرفة توقيت يوم عيد الاضحى المبارك، إلا أن الكثير ينتظر الإعلان الرسمي، لذا سوف نتعرف معًا على تفاصيل إجازة عيد الأضحى المبارك في المملكة العربية السعودية من خلال هذا المقال.

اجازة عيد الأضحى المبارك للقطاع الحكومي

تعد إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 2022 – 1443 مهمة لدى الموظف والعامل، خاصة أن العاملين يحصلون على إجازة مدفوعة الأجر، وبناءً على ذلك تم تحديد موعد إجازة عيد الأضحى المبارك، وتجديد الاجازة على حسب كل قطاع، فمن المرجح أن تبدأ هذه الإجازة بالأوقات التالية:

● عطلة عيد الأضحى 2022 – 1443 تبدأ في يوم 4/7/2022، الموافق يوم 5 من شهر ذو الحجة 1443 هجريا.

● كما أن الإجازة تستمر لمدة 5 أيام، وسوف تنتهي يوم 15 من شهر ذو الحجة 1443، الموافق 12 من شهر يوليو لعام 2022م.

إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص الغير مربحة

أعلنت وزارة الموارد البشرية سابقًا عن عطلات عيد الفطر المبارك 2022، كما تمت الإشارة أيضًا عن موعد إجازة عيد الاضحى 1443-2022 للقطاع الخاص بالسعودية، حيث تبين الآتي:

● يشار إلى أن القطاع الخاص الغير ربحي تتم العطلة لهم من يوم 9 من شهر ذو الحجة 1443، الموافق 8 من شهر يوليو لعام 2022م.

● وتنتهي الإجازة للعاملين بالقطاع الخاص مع نهاية يوم 13 من شهر ذو الحجة 1443، الموافق 12 من شهر يوليو لعام 2022 ميلادية.