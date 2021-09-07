موعد اجازة اليوم الوطني السعودي 1443 هـ

يبحث آلاف الأشخاص من العاملين في القطاع العام والقطاع الخاص عن موعد اجازة اليوم الوطني السعودي لعام 1443 هجري، حيث يأخذ جميع العاملين في المملكة العربية السعودية إجازة مدفوعة الأجر حتى يقوضنها مع الأسرة والخروج في نزهة في ذكرى اليوم الوطني السعودي، فاليوم سوف نتعرف على اليوم الوطني السعودي، وموعد الإجازة الخاصة باليوم الوطني السعودي والتي ينتظرها جميع العاملين في القطاعات.

اليوم الوطني السعودي 1443 هـ:

يحتفل السعوديون باليوم الوطني في يوم محدد من كل عام وهو اليوم الثالث والعشرين من شهر سبتمبر، حيث في مثل هذا اليوم أصدر ملك السعودية عبد العزيز آل سعود مرسوماً رئاسياً بتغيير اسم البلاد من مملكة نجد والحجاز وما يتبعهما الى اسم المملكة العربية السعودية، فانتشرت السعادة والفرح في أنحاء المملكة وقرر المواطنين بأخذ إجازة في كل عام احتفالاً بالذكرى الجميلة الخاصة بهم، حيث أن هذا اليوم الوطني يعتبر ال 91 الذي يحتفل به الأشخاص في المملكة.

موعد اليوم الوطني السعودي 91 لعام 1443 هـ:

سوف يحتفل الأشخاص باليوم الوطني في يوم 23/9/2021 ميلادي 16/2/1443 وهو اليوم السادس عشر من شهر صفر عام بالهجري، وهذا اليوم الثابت في عقول وقلوب مواطنين المملكة العربية السعودية، فهو من أهم أيام السنة لديهم فقاموا بالتحضير وإطلاق الشعارات مع قدوم أول أيام شهر سبتمبر تحضيراً للاحتفال باليوم الوطني، حيث أطلقوا شعار جديد للعام الحالي سمي بشعار “لدينا بيت”.