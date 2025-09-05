“عزنا بطبعنا”.. موعد اجازة اليوم الوطني 1447-2025 للطلاب والقطاعين الخاص والحكومي

في كل عام يحتفل المواطنين والمواطنات بالمملكة العربية السعودية بواحدة من أبرز المناسبات الوطنية على الإطلاق، حيث يحتفي الجميع بكافة المناطق والمدن داخل المملكة باليوم الوطني السعودي الذي يحمل شعاراً وهوية خاصة به، وجدير بالذكر أن هذا اليوم يُعد إجازة رسمية بالمدارس وكافة القطاعات الحكومية والخاصة، ولذلك سوف نُوضح لكم عبر “نجوم مصرية” موعد اجازة اليوم الوطني 1447-2025 للطلاب والقاطعين الخاص والحكومي.

اليوم الوطني السعودي

المملكة العربية السعودية تحتفل كل عام بيومها الوطني لتوحيد السعودية، وذلك بعد أن صدر المرسوم الملكي من قِبل “الملك عبدالعزيز” الملك المؤسس، وجاء هذا المرسوم الملكي بتاريخ 17 جمادى الأولى من عام 1351 هـ برقم (1716)، ويجدر الإشارة إلى أن هذا الأمر الملكي قد قضى بتغيير الاسم من “مملكة الحجاز ونجد” إلى “المملكة العربية السعودية”.

موعد اليوم الوطني السعودي 95

يحين موعد الاحتفال باليوم الوطني السعودي بحلول يوم الثالث والعشرين من شهر أيلول/سبتمبر من كل عام، حيث يُوافق هذا العام يوم “الثلاثاء” 23/9/2025 م المُوافق 1/4/1447 هـ.

قبل بداية العام الدراسي دائماً ما تقوم “وزارة التعليم السعودية” بالإعلان عن التقويم الدراسي الجديد، ومن خلال هذا التقويم يتم تحديد مواعيد جميع العُطلات الدراسية، وقد تم بالفعل الإعلان عن موعد إجازة اليوم الوطني للطلاب 1447-2025، وقد أوضحت “التعليم” أن موعد الإجازة سوف يحين بحلول يوم “الثلاثاء” 23 سبتمبر/أيلول 2025 م المُوافق 1/4/1447 هـ.

بشكل رسمي لم تُفصح “الموارد البشرية” بالمملكة عن موعد إجازة اليوم الوطني للقطاع الخاص 1447، ولكن هُناك العديد من الأخبار التي تم تداولها على أوسع نطاق أن مُوظفي القطاعين الحكومي والخاص سوف يحصلون على الإجازة يوم “الثلاثاء” 1/4/1447 هـ المُوافق 23/9/2025 م.