موعد إيداع مكافآت الطلاب 1443 عبر نظام نور noor.moe.gov.sa

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن تاريخ إيداع مكافآت الطلاب 1443، وهذا من خلال نظام نور التعليمي، ويعتبر هذا المواعيد من ضمن أهم المواعيد التي يهتم بها الطلاب السعوديون، ويمكن لكل المستحقين أن يحصلوا عليها في الوقت المحدد، وهذا في حال توفرت فيهم الشروط التي أعلنت عنها الوزارة، هذه الأخيرة تسعى إلى تقديم الدعم اللازم للطلاب، ومن الجدير بالذكر أن موعد صرف المكافأة ثابت، ولكن يتم تغييره في حال صادف يوم عطلة، بحيث يتم تقديمه أو تأخيره.

تاريخ إيداع مكافآت الطلاب 1443

لقد تم الإعلان بشكل رسمي عن تاريخ إيداع مكافآت الطلاب 1443 من طرف وزار ةالتعليم السعودية عبر نظام نور، والذي يعد من أبرز الأنظمة التعليمية في السعودية، وهي بمثابة همزة وصل بين كل من أولياء الأمور والوزارة، ومن المقرر أن يكون ميعاد نزول المكافآت بتاريخ السابع والعشرون من الشهر الميلادي في حال لم يصادف يوم عطلة، ومن المقرر أن يكون صرف المكافآت بتاريخ 26 رمضان 1443 الموافق 27 ابريل 2022.

شروط الحصول على مكافأة الطلاب

حددت وزارة التعليم السعودية مجموع شروط الحصول على المكافآت الخاصة بالطلاب، وهي كما يلي:

من الضروري أن يكون الطالب من جنسية سعودية.

يجب أن يكون الطالب منتظما في الحضور إلى المدرسة.

كذلك يجب أن يكون الطالب متفوقا في دراسته.

أيصا يجب أن يثبت الطالب بأنه غير موظف لدى الحكومة، ولا يقدم أي أي تأجيل أو اعتذار أو يكون له رسوب في أي فصل دراسي.

طريقة الاستعلام عن مكافأة الطلاب برقم الهوية

يستطيع الطلاب أن يقوموا بالاستعلام عن مكافأة الطلاب برقم الهوية من خلال اتباع الخطوات التالية التي سنذكرها لكم فيما يلي:

أولا: الولوج إلى بوابة نور التعليمية من خلال الإنترنت.

ثانيا: بعدها يضغط على عبارة نسيت اسم المستخدم.

ثالثا: يقوم بإدراج رقم الهوية ورمز التحقق المرئي ثم ينقر على التالي.

رابعا: بعد ذلك يقوم باسترجاع الرقم، يكتب رقم الهاتف ثم ينقر على زر استرجاع.

خامسا: بعد إدخال الرمز سيتمكن من الانتقال إلى صفحة تغيير الكلمات.

سادسا: يدرج كلمة المرور ثم يقوم بتأكيدها.

سابعا: يقوم بالحفظ ثم يضغط على زر تسجيل الدخول، ثم يضغط على كلمة مكافآت وينقر على خدمة عرض المسيرات للمكافآت.

أخيرا يدخل الطالب للمكان المخصص بالمكافأة ثم ينقر على كلمة بحث حتى تعرض له كل التفاصيل المتعلقة بها.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية المقال الذي خصصناه لموضوع تاريخ إيداع مكافآت الطلاب 1443، كما ذكرنا لكم كيفية الاستعلام عن مكافأة الطلاب بواسطة رقم الهوية الوطنية.