“الموارد البشرية السعودية” تعلن موعد إيداع معاش الضمان الاجتماعي المطور لشهر ديسمبر 2022

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية على اقتراب موعد نزول الدفعة الثانية عشرة من الضمان الاجتماعي المطور في حسابات المستفيدين، حيث من المنتظر أن تبدأ عملية إيداع معاش الضمان خلال الساعات المقبلة بدءا بمصرف الراجحي ثم تليها باقي البنوك تدريجيا، لذلك سنبين لكم من خلال موقع نجوم مصرية الخطوات الصحيحة التي يمكن من خلالها الاستعلام عن أهلية الدعم والموعد الرسمي نزول الضمان الاجتماعي المطور لشهر ديسمبر 2022.

موعد نزول معاش الضمان الاجتماعي المطور

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور لجميع المستفيدين في الساعات الماضية، وحاليا الكل ينتظر نزول الدفعة الجديدة لشهر ديسمبر 2022 التي من المؤكد أن تكون يوم الخميس المقبل 1-12-2022

طريقة الاعتراض على نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور

بمجرد نشر نتائج أهلية الضمان الاجتماعي اكتشف العديد من المستفيدين وجود انخفاض المدفوعات المالية المقيدة في حسابهم الشخصي للعديد من الأسباب، لذلك أتاحت وزارة الموارد البشرية منصة إلكترونية يمكن من خلال تقديم الاعتراض من خلال تطبيق الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الخطوة الثانية: حدد برنامج الضمان الاجتماعي.

الخطوة الثالثة: انقر فوق خدمة اعتراض.

الخطوة الرابعة: ومن ثم بدء خدمة الاعتراض.

الخطوة الخامسة: أدخل البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لذلك.

الخطوة السادسة: يتم إدخال كلمة المرور ورمز التحقق.

الخطوة السابعة: اكتب سبب وتفاصيل الاعتراض كاملة.

الخطوة الثامنة: في النهاية يتم إرسال الطلب.

إلى هنا نكون قد وصلنا بكم لنهاية مقالنا هذا والذي بينا لكم فيه الموقع الرسمي لصرف معاش الضمان الاجتماعي المطور كما تعرفنا على طريقة تقديم اعتراض على نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور 1444.