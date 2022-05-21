موعد إيداع راتب الضمان الاجتماعي المطور بالمصارف 1443 هـ

يبحث الكثير من الأشخاص عن الموعد الذي سيتم فيه إيداع راتب الضمان الاجتماعي، والجدير بالذكر أن الضمان الاجتماعي هو مساعدة تقوم المملكة بتقديمها حرصاً منها على سد معظم الحاجات الأساسية للمواطن صاحب الدخل المحدود والأسر الأشد حاجة قد تم الإعلان من قبل وزارة الموارد البشرية عن موعد إيداع الضمان الاجتماعي لهذا الشهر مايو، إذ كنتم تتساءلون عن كم باقي على الرواتب للضمان، فسوف تبدأ الوزارة بإيداع رواتب الدعم بالمصرف في حسابات المستفيدين الجدد بداية يوم الأحد 22 مايو 2022، الموافق 21 شوال 1443، وهذا حسب ما نشره سفير الضمان الاجتماعي عبر الحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر “twitter”.

ميعاد صرف الرواتب للمسجلين القدماء للضمان الاجتماعي

وما تم ذكره هو موعد الصرف الخاص بالمسجلين الحديثين، أما بالنسبة إلى المسجلين القدامى ستبدأ الوزارة بإيداع رواتبهم في بداية يوم الاثنين 31 مايو 2022 ميلادياً، الموافق أول أيام شهر ذي الحجة 1443 هجرياً.

ما هي الفئات المستهدفة من الضمان الاجتماعي؟

المُواطنين المتخطين سن الشيخوخة.

السيدات الأرمل المُرافقات لليتامى.

الأسر التي تضمن شخص مدمن المخدرات.

الأسرة التي لديها شخص غائب أو مفقود.

السيدات المُطلقات العائلة للأبناء.

الأيتام الذين توفي آباؤهم.

اليتيمات اللاتي توفي آبائهن.

اليتيم مجهول أي من الأبوين أو كلاهما.

اليتيمة مجهولة أي من الأبوين أو كلاهما.

طريقة تسجيل الدخول لموقع الموارد والتنمية البشرية