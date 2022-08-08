موعد إيداع دفعة حساب المواطن شهر محرم ١٤٤٤ رقم ٥٧

العديد من مواطنين دولة السعودية ينتظروا التسجيل في حساب المواطن دفعة٥٧ لشهر أغسطس ٢٠٢٢، حيث أن البرنامج واحد من أهم البرامج التي تقع ضمن البرامج الخاصة بالمساعدات النقدية، التي توفرها الحكومة في دولة السعودية إلى الكثير من المواطنين، بهدف مساعدتهم على أن يعيشوا في حالة مادية جيدة، ايضا الصمود أمام ارتفاع الأسعار والأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم، وهذا البرنامج يقدم للمواطنين في السعودية الدعم بشكل ثابت وشهري.

تاريخ صرف الحساب الخاص بالدفعة ٥٧ لشهر أغسطس ٢٠٢٢

برنامج حساب المواطن حدد ميعاد إيداع الدفعة ٥٧ لشهر محرم سنة ١٤٤٤، الإيداع سيتم في يوم الأربعاء ١١ أغسطس موافق ١٢ من محرم سنة ١٤٤٤، لكل المواطنين الذين استفادوا منه ويمكن للمواطن المستفيد سحب الدفعة بعد الانتهاء من عملية الإيداع بعد ٢٤ ساعة فقط.

شروط التسجيل في حساب المواطن١٤٤٤

برنامج حساب المواطن السعودي حدد بعض من الشروط التي يجب أن تتوافر في المواطن حتي يتم التسجيل في البرنامج والشروط تكون تبعا على النحو التالي:

● أن يكون المواطن الذي يسجل في البرنامج سعودي.

● عمر المواطن المتقدم لا يزيد عن ٣٥ سنة.

● أن يكون المرتب الشهري للمواطن المتقدم في البرنامج لا يزيد عن ٣٠٠٠ ريال سعودي.

● يجب أن لا يكون لديه عقارات أو أصول مالية.

● يجب أن يكون المتقدم للبرنامج موجود في المملكة السعودية ومقيم فيها.

● يجب أن لا يكون ساكن في مساكن الإيواء بالمملكة العربية السعودية.

● يتم إعطاء الدعم بحساب المواطن للمرأة المنفصلة والتي تمتلك أطفال سعوديين.

كيفية التقديم في برنامج حساب المواطن ١٤٤٤

يكون التسجيل في برنامج حساب المواطن السعودي عن طريق الانترنت، حيث يجب عليك القيام ببعض من الخطوات السهلة والبسيطة ومنها التالي:

● ادخل علي موقع حساب مواطن من هنا.

● قم بالضغط على اختيار إنشاء حساب جديد.

● قم بكتابة رقم الهوية وتاريخ الميلاد.

● قم بكتابة رقم الجوال.

● اضغط على زر التسجيل.

● التأكد من وصول رسالة نصية بكلمة السر.

● قم بتسجيل الدخول إلى حسابك.

● قم بتعديل كلمة السر.

● قم بكتابة البيانات الشخصية المطلوبة.

● تقديم الأوراق المطلوبة.

● قم بالضغط على زر التسجيل.