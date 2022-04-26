موعد إيداع حساب المواطن الدفعة 54 لشهر مايو 2022

يبحث الآلاف من المواطنين السعوديين عن موعد إيداع حساب المواطن الدفعة 54 لشهر مايو على محركات البحث، وقد زادت معدلات البحث خلال الساعات القليلة الماضية على موقع تويتر للتواصل الإجتماعي خاصة بعدما أعلن الحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن على تويتر عن صدور نتائج الأهلية لشهر مايو، وبناء عليه يُمكن للمواطنون المستحقون لهذه المساعدات الإستعلام عن أسمائهم ضمن الأسماء المستفيدة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لحساب المواطن، ونوضح لكم في هذه المقالة على موقعنا “نجوم مصرية” تفاصيل موعد صرف حساب المواطن للدفعة القادمة وهل سيتم تغييره بمناسبة قدوم عيد الفطر أم لا، فتابعونا.

موعد إيداع حساب المواطن

حدد القائمون على برنامج حساب المواطن موعد ثابت لنزول المساعدات المادية في الحسابات البنكية للمستفيدين على أن يكون اليوم العاشر من كل شهر ميلادي وبناء عليه فإن الدفعة 54 لحساب المواطن سيتم صرفها يوم الثلاثاء 10 مايو في موعدها الدوري، وبالنسبة لأسئلة المواطنين عما إذا كان سيتم تقديم موعد الصرف بمناسبة عيد الفطر المبارك فإن الحساب الرسمي لخدمة المستفيدين على تويتر قد أجاب على هذا السؤال بأن موعد نزول جساب المواطن سيكون في موعده الدوري.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية

لا يُمكن لأي مواطن أن ينكر الجهد الكبير الذي تقوم به وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية في الوقوف بجانب الأسر السعودية متوسطة ومحدودة الدخل، فقد أطلقت الوزارة العديد من البرامج التي تساعد المواطن عبر مساعدات مالية من أجل تحمل بعض الأعباء المادية عنه في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة الأخيرة.