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موعد إيداع الضمان الاجتماعي المطور لشهر أكتوبر 2023 .. ورابط الاستعلام عن الأهلية

محمد جابر السيد

يترقب  المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي المطور في المملكة العربية السعودية، إيداع معاش الضمان لشهر أكتوبر 2023، ويتم تقديم المعاش من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية إلى شريحة كبيرة من المواطنين من أجل مساعدتهم على تحسين مستوى الدخل.

موعد إيداع الضمان الاجتماعي المطور لشهر أكتوبر 2023 .. ورابط الاستعلام عن الأهلية

موعد إيداع الضمان الاجتماعي المطور لشهر أكتوبر 2023 .. ورابط الاستعلام عن الأهلية

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شروط الضمان الاجتماعي المطور

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدد من الشروط التي لابد من توافرها وهذه الشروط تتلخص في السطور التالية:-

  • إن يكون المستفيد مواطن سعودي الجنسية.
  • يشترط إن يكون مقيم في المملكة بصفة دائمة.
  • إن لا يزيد الدخل الشهري له عن الحد الأدني للمعاش.
  • يجب أن يلتزم بتعليمات وزارة الموارد البشرية من حيث التعليم والصحة للأبناء.
  • إن لا يكون لدية سجل تجاري أو بطاقة ضريبية للمساعدة على زيادة الدخل.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور الدورة 22

تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بصرف الضمان الاجتماعي المطور في بداية كل شهر ميلادي، في حالة عدم مصادفة هذا اليوم عطلة أو اجازة رسمية في المملكة، وبالتالي فإنه من المتوقع صرف معاش شهر أكتوبر يوم الأحد الموافق 1 أكتوبر 16 ربيع أول 1445هـ، ويتم الإعلان عن نتائج الأهلية يوم الأربعاء القادم الموافق 27 سبتمبر.

خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور

يمكنك القيام بالاستعلام عن نتائج الأهلية من خلال القيام بالآتي:

  • الذهاب إلي منصة الدعم والحماية الاجتماعية “من هنا“.
  • تسجيل الدخول عن طريق اسم المستخدم وكلمة السر.

- صورة 1 - موعد إيداع الضمان الاجتماعي المطور لشهر أكتوبر 2023 .. ورابط الاستعلام عن الأهلية

  • ثم من القائمة الرئيسية اختيار “الطلبات”.

- صورة 2 - موعد إيداع الضمان الاجتماعي المطور لشهر أكتوبر 2023 .. ورابط الاستعلام عن الأهلية

  • بعد ذلك يتم عرض لك الطلبات.
  • الضغط على زر الإجراءات.

- صورة 3 - موعد إيداع الضمان الاجتماعي المطور لشهر أكتوبر 2023 .. ورابط الاستعلام عن الأهلية

  • يتم عرض لك حالة الأهلية.

- صورة 4 - موعد إيداع الضمان الاجتماعي المطور لشهر أكتوبر 2023 .. ورابط الاستعلام عن الأهلية

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محمد جابر السيد

حاصل علي بكالريوس هندسة وأعمل كمهندس إنتاج وأهتم بمجال كتابة المقالات في مختلف المقالات، وأهتم بقراءة الكتب وكتابة الروايات.

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