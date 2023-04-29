موعد إيداع الضمان الاجتماعي المطور لشهر مايو 2023 وفقاً لوزارة الموارد البشرية

يتساءل المستحقين من الدعم الذي يقدمه برنامج الضمان الاجتماعي المطور عن موعد إيداع الضمان الاجتماعي المطور لشهر مايو 2023، وذلك لأن هذا البرنامج يعد من البرامج التي تقدم الدعم المالي لأصحاب الدخل المحدود والمعدوم من أبناء السعودية، وهذا من أجل رفع مستوى المعيشة، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف عن موعد إيداع الضمان المطور في حسابات المستفيدين البنكية بالإضافة إلى بعض المعلومات الأخرى.

موعد إيداع الضمان الاجتماعي المطور

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن موعد إيداع الضمان الاجتماعي المطور، والذي من المقرر صرفه في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، إذا لم يوافق هذا اليوم يوم عطلة رسمية، حيث أنه في هذه الحالة يتم تقديم أو تأخير صرف الراتب لمدة يوم واحد فقط، وعلى ذلك فإن رواتب الضمان المطور لشهر مايو سوف يتم إيداعها في حسابات المستفيدين البنكية يوم الاثنين الموافق الأول من شهر مايو لعام 2023 ميلادي.

شروط الضمان الاجتماعي المطور

قام برنامج الضمان الاجتماعي المطور بوضع عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر في الأشخاص الراغبين في الحصول على الدعم الذي يقدمه البرنامج، حيث تمثلت هذه الشروط فيما يأتي:

أن يكون الشخص مقيماً إقامة دائمة داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

لابد أن يكون الشخص حاملاً الجنسية السعودية.

يجب أن لا يكون المتقدم مقيماً في واحد من دور الإيواء التابعة للحكومة مثل السجون.

يشترط أن يكون المتقدم لا يملك أي أصول ذات قيمة مثل العقارات.

أن لا يتجاوز الدخل الشهري الخاص بالمتقدم الحد المانع.

لابد على المتقدم أن يلتزم بحضور دورات التأهيل التي تقوم الوزارة بتنفيذها.

هناك الكثير من الفئات التي تستحق أن تحصل على الدعم المالي الذي يقدمه برنامج الضمان الاجتماعي المطور، ومن بين هذه الفئات ما يلي: