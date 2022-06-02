موعد إيداع الدفعة 55 من حساب المواطن لشهر يونيو 2022

تم تقديم موعد حساب المواطن الدفعة 55 ليصبح يوم 9 يونيو، بدلا من يوم 10 يونيو الذي سيتصادف مع يوم الجمعة ولذلك حسب ظروف كل شهر يتم تقديم يوم أو تأخير يوم أو أداعه في نفس التوقيت 10 من كل شهر، في هذا المقال سوف نتعرف على تفاصيل أكثر حول تقديم موعد الدفعة 55 من حساب المواطن في المملكة العربية السُّعُودية.

موعد صرف حساب المواطن

يعمل حساب المواطن السعودي الوطني التي أطلقته المملكة العربية السُّعُودية على زيادة كفاءة دعم الحكومة للمواطنين والتخفيف من الأعباء عليهم، حيث يتم إيداع المبالغ المالية الخاصة بكل دفعة في برنامَج حساب المواطن يوم 10 من كل شهر ميلادي، ويتم الصرف هذه الدفعة اليوم التالي له.

طريقة تحديث البيانات

يتم تحديث بيانات حساب المواطن خلال المدة القانونية. بمدة 15 يوم كحد أقصى لتحديث البيانات، كما تعد من أهم الإجراءات التي يجب على جميع المستفيدين الالتزام بها، لضمان استمرار استحقاقهم للدعم المقدم من البرنامَج، علمًا بأنه سيتم وقف الدعم عن المستفيدين في حالة لم يتم تحديث البيانات في المدة المحددة، ويتم تحديث البيانات للأفراد بواسطة موقع البرنامَج باتباع جملة من الخطوات التالية:

الدخول على رابط المنصة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن .

. تسجيل الدخول لحساب المستفيد على المنصة بإدخال البيانات المطلوبة من “اسم المستخدم وكلمة المرور”.

الدخول على الخِدْمَات الإلكترونية.

النقر على تحديث البيانات.

كيفية الاستعلام عن مبلغ الدعم

يمكن الاستعلام عن مبلغ الدعم من خلال موقع حساب المواطن السعودي بواسطة مجموعة من الخطوات التالية:

الدخول على موقع حساب المواطن .

. الضغط علي حاسبة الدعم التقديرية.

تعبئة بيانات المستفيد الرئيس وعدد أفراد الأسرة التابعين وإجمالي الدخل الشهري.

الاستعلام عن مبلغ الدعم.

7 أيام على إيداع الدفعة الـ 55 من برنامج حساب المواطن. pic.twitter.com/8HlNtaLkXo — حساب المواطن (@citizenaccount) June 2, 2022

اعتراض على حساب المواطن

في حال تم إيقاف الدعم عن مواطن واحد أو أكثر يتم تقديم اعتراض على عدم الأهلية، بتوضيح سبب عدم الأهلية التي يظهر في قسم معلومات الدفعات على بوابة حساب المواطن السعودي، مع ضرورة إرفاق المستندات الدالة على إزالة السبب أو حل المشكلة، ومن ثم رفع الاعتراض في المدة الزمنية المحددة من قبل إدارة البرنامَج.