عشية موعد إيداع الدفعة الـ22 من دعم حساب المواطن .. البرنامج يوضح أمور مهمة للمستفيدين

قبيل ساعات من موعد إيداع الدفعة الـ22 من دعم حساب المواطن ، في الحسابات البنكية للمستفيدين، والتي من المقرر وفقًا للجدولة الزمنية المقررة مسبقًا ، سوف يتم إيداع الدفعة 22 يوم العاشر من سبتمبر 2019 الموافق يوم غد الثلاثاء ، حيث يتم إيداع الدفعات في حسابات المستفيدين من كل شهر ميلادي ، باليوم العاشر منه ، على أنه يتم تقديم أو تأخير الموعد يومًا واحدًا في حال تصادف العاشر من الشهر مع إجازة رسمية ، فإن برنامج حساب المواطن أوضح بعض الأمور الهامة للمستفيدين ، قمنا برصدها لكم لعلها تكون مفيدة لكم.







موعد إيداع الدفعة الـ22 من دعم حساب المواطن







برنامج حساب المواطن يوضح أمور مهمة للمستفيدين







تظهر في حسابات بعض المستفيدين ، كلمة الصرف تحت الإجراء ، وبهذا الخصوص أوضح حساب الموطن المقصود بهذه الكلمة وقال أن “الصرف تحت الاجراء تعني أن عملية الإيداع تحت الإجراء، وسيتم إيداع الدفعة الثانية والعشرين يوم الثلاثاء بتاريخ 10 سبتمبر”.

كما أوضح البرنامج فيما إذا كات لتغيير الآيبان البنكي قبل موعد إيداع الدفعة الجديدة من الدعم أي تأثير على الصرف، بالقول: “في حال تم تغيير الآيبان البنكي قبل تاريخ 10 ” سبتمبر” سيتم التحقق منه في دورة الدفع لشهر أكتوبر، وسيتم صرف الدعم في حال كنت مستحقًا للدعم على الآيبان السابق إلى أن يتم التحقق من الآيبان المضاف حديثًا”.







ما هي شروط الأهلية لاستحقاق الدعم من حساب المواطن

أوضح برنامج حساب المواطن أن لاستيفاء شروط الاهلية في البرنامج يجب توفر ما يلي:

أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.

أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة، بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.

مطابقة البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

معايير الاستحقاق تعتمد على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.