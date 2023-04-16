توضيح من الصندوق العقاري بشأن موعد إيداع الدعم السكني لشهر إبريل 2023

يقدم الصندوق العقاري برنامج تمويل سكني مدعوم الأرباح بمبلغ يصل حتى 500 ألف ريال، ويتم تقديم البرنامج للمستفيدين بعد حصولهم على تمويل عقاري من البنوك والشركات التمويلية المشاركة، ويتضمن البرنامج دعم شهري يغطي أرباح التمويل بنسبة تتراوح بين 35% كحد أدنى و100% كحد أعلى، وبعد سداد القسط الشهري المستحق عليه من جهة التمويل، يتم تحويل المبلغ لحساب المستفيد مباشرةً، وأوضح الصندوق العقاري أن إجمالي مبلغ الدعم المقدم حتى الآن وصل إلى 46 مليارًا و200 مليون ريال.

موعد إيداع الدعم السكني