توضيح من الصندوق العقاري بشأن موعد إيداع الدعم السكني لشهر إبريل 2023
يقدم الصندوق العقاري برنامج تمويل سكني مدعوم الأرباح بمبلغ يصل حتى 500 ألف ريال، ويتم تقديم البرنامج للمستفيدين بعد حصولهم على تمويل عقاري من البنوك والشركات التمويلية المشاركة، ويتضمن البرنامج دعم شهري يغطي أرباح التمويل بنسبة تتراوح بين 35% كحد أدنى و100% كحد أعلى، وبعد سداد القسط الشهري المستحق عليه من جهة التمويل، يتم تحويل المبلغ لحساب المستفيد مباشرةً، وأوضح الصندوق العقاري أن إجمالي مبلغ الدعم المقدم حتى الآن وصل إلى 46 مليارًا و200 مليون ريال.
موعد إيداع الدعم السكني
تم الإعلان عن موعد إيداع الدعم السكني لشهر إبريل الجاري من قِبل الصندوق العقاري وذكرت خدمة “العناية بالمستفيدين” عبر حسابها على موقع “تويتر” أن الدعم الشهري سيتم إيداعه يوم الثلاثاء الموافق 25 إبريل، وسيكون متاحًا لمدة يومي عمل على الأكثر، نظرًا لأن يوم 24 إبريل يوافق إجازة رسمية، يذكر أن الدعم السكني يتم تقديمه للمستحقين المسجلين لدى الصندوق العقاري في المملكة العربية السعودية.
الاستعلام عن استحقاق الدعم السكني
- للاستعلام عن صرف الدعم السكني، يجب على المستفيد دخول الموقع الرسمي لوزارة الإسكان.
- يتم إدخال البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها، ثم الضغط على زر الاستعلام.
- ستظهر صفحة بجميع التفاصيل المتعلقة بالدعم السكني، بما في ذلك تاريخ الصرف والمبلغ المودع في الحساب البنكي للمستفيد.
شروط الحصول الدعم
- يجب على المتقدم لبرنامج الدعم السكني أن يحمل الجنسية السعودية.
- يتعين على المتقدم عدم الاستفادة من الدعم السكني سابقًا.
- يُشترط أن يكون المتقدم غير مالك لأي عقار.
- يجب على المتقدم أن يكون مقيمًا دائمًا في المملكة العربية السعودية.
- يجب على المتقدم تقديم الوثائق التي تثبت دخله الشهري.
- يتعين على المتقدم عدم الاستفادة من أي برامج دعم أخرى.