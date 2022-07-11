موعد اعلان نتائج التحصيلي قياس 1443 عبر الموقع الرسمي لهيئة تقويم التعليم والتدريب

يكثر التساؤل في المملكة العربية السعودية عن موعد ظهور نتائج اختبار التحصيلي 1443–2022 والذي يعد أهم الاختبارات التي تصدر عن هيئة تقويم التعليم والتدريب، حيث تسعى وزارة التعليم السعودية إلى تقييم مستوى الطلاب والطالبات من خريجي المرحلة الثانوية، كما أن اختبار التحصيلي قياس معتمد رسميا من قبل المؤسسات التعليمية الجامعية في المملكة، ويتم اجتياز الاختبار في التخصصات النظرية وكذلك التخصصات العلمية، ومن خلال موقع نجوم مصرية سنبين لكم موعد نتائج التحصيلي قياس 1443 أهم الخطوات التي يمكن من خلالها الاستعلام عن النتائج فور ظهورها رسميا.

رابط الاستعلام عن نتائج التحصيلي 1443

يمكن لجميع طلاب وطالبات المملكة الذين اجتازوا اختبار التحصيلي قياس في الأيام القليلة الماضية معرفة نتائجهم من خلال الدخول على الموقع الرسمي لهيئة تقويم التعليم والتدريب وتطبيق كافة الخطوات التالية:

أول خطوة يجب عليك القيام بها وهي الدخول للموقع الرسمي لهيئة تقويم التعليم والتدريب

الخطوة الثانية النقر على أيقونة التسجيل.

ثالثا: إدخال البيانات المطلوبة، وهي: اسم المستخدم وكلمة المرور.

رابعا: النقر على الاختبارات.

خامسا: الضغط على الاختبار التحصيلي.

سادسا: النقر على بيانات الاختبار.

سابعا: النقر على نتائج الاختبار التحصيلي.

موعد إعلان نتائج التحصيلي قياس 1443

من المنتظر أن تعلن هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية عن نتائج التحصيلي الورقية للفترتين الأولى والثانية بداية من يوم الأربعاء العشرون من شهر يوليو الحالي الموافق لـ 21/12/1443هـ كما يمكن لجميع الطلاب الحصول على نتائجهم من خلال الرسائل النصية التي سيتم إرسالها على رقم الجوال المسجل به في ملف الطالب بداية من يوم الخميس 21 يوليو 2022 الموافق لـ 22 ذو الحجة 1443.

إلى هنا وصلنا بكم لنهاية هذا المقال والذي تعرفنا فيه بشكل مفصل ودقيق على أهم الخطوات التي يمكن من خلالها الاستعلام عن نتائج التحصيلي 1443، كما بينا لكم الموعد الرسمي لظهور النتائج عبر الموقع الرسمي لهيئة التعليم والتدريب ونتمنى التوفيق والنجاح لجميع طلاب وطالبات السعودية.