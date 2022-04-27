موعد إعلان نتائج اختبار القدرات العامة الورقي الفترة الثانية كشفتها هيئة تقويم التعليم

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية، من خلال حساب العناية بالمستفيدين التابع لها، عن موعد إعلان نتائج اختبار القدرات العامة الورقية (الفترة الثانية)، التي من المتوقع أن تكون خلال يوم 26 مايو 2022 المقبل، وفي هذا المقال سوف نتعرف على تفاصيل أكثر حول موضوع أعلان موعد النتائج الخاصة بالقدرات العامة الورقية الفترة الثانية في المملكة هذا العام.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​اختبار القدرات العامة الورقية

يعتبر اختبار خاص بخريجي المرحلة الثانوية اللذين لديهم رغبة في مواصلة دراساتهم في مؤسسات التعليم العالي، حيث يهتم بقياس القدرات المرتبطة بعملية التعلم، كالقدرة التحليلية والقدرات الاستدلالية للطالب، من خلال نمطين من الامتحانات، وهم كالتالي:

أختبار لفظي (لغوي).

أختبار كمي (رياضي)​.

موعد إعلان نتائج اختبار القدرات العامة الورقية الفترة الثانية

بناء على ما ذكر في حساب عناية التابعة للهيئة، سوف يتم الإعلان عن نتائج اختبار القدرات العامة الورقية الفترة الثانية يوم الخميس 26 مايو المقبل الموافق 25 شوال 1443 هـ، وهذا وقد كان موعد الاختبار في يوم 6 أبريل الجاري، في عدة مناطق ومدن ومحافظات في المملكة، قسمت إلى 83 مقرًا للطلاب، و88 مقرًا للطالبات.

طريقة معرفة النتيجة في موقع قياس

وضح حساب عناية مجموعة من الخطوات اللازمة لمعرفة نتائج اختبار القدرات على موقع قياس، وهي كالتالي: