موعد إحتفال البنك الإسلامي للتنمية باليوبيل الذهبي وإجتماعاته السنوية

تبدأ احتفالية اليوبيل الذهبي على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية للعام 2024م في العاصمة الرياض خلال الفترة من 18 وحتى 21 شوال 1445هـ الموافق 27-30 أبريل، تحت شعار “الاعتزاز بماضينا ورسم مستقبلنا: الأصالة والتضامن والازدهار”، وذلك برعاية خادم الحرمين الشريفين.

ومن المقرر أن يشارك نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، باحتفالية اليوبيل الذهبي للبنك بمناسبة مرور 50 عاماً على إنشائه، والتي تخللها عمل متواصل بهدف تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في بلدانه الأعضاء والمجتمعات المسلمة في البلدان غير الأعضاء.

وفي هذا السياق، قال معالي وزير المالية رئيس مجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، أن الاجتماعات السنوية للمجموعة تمثّل منصة هامة لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة فيها، وتحويــل اقتصاداتها إلى اقتصادات مستدامة ومتنوعة قادرة على الصمود ومواجهة الأزمات.

وأكد الجدعان أن المملكة تمتلك موقعاً متميزاً على الساحة العالمية كإحدى الدول الرائدة في استضافة ورعاية العديد من الاجتماعات والمؤتمرات الدولية المهمة، مشيراً إلى أن المملكة مستمرة في دعم البرامج والمشاريع التنموية من خلال مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وهو ما يعكس التزامها الراسخ بتحقيق التقدم والازدهار لبناء مستقبل مشرق ومستدام للمنطقة والعالم بأسره.

ومن جانبه، صرح معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، أن العلاقة بين المملكة العربية السعودية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية تمثل نموذجاً للشراكة الاستراتيجية، مشيراً إلى أن تلك الشراكة الرائدة مكنت البنك من الاستفادة من خبرات المملكة ومواردها كنموذج يحتذى للمساعدة على دفع عجلة النمو الشامل في العديد من البلدان الأعضاء.

وتحدث الدكتور الجاسر قائلًا:” الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية والاحتفال باليوبيل الذهبي يأتيان في وقت متميز للعمل سوياً من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة “.

ومن المتوقع أن تشهد الاجتماعات السنوية عقد الجلسة العامة لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، واجتماع المائدة المستديرة للمحافظين لمناقشة أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدول الإسلامية والفرص المستقبلية.

وتشمل الاجتماعات سلسلة من الندوات والجلسات والفعاليات المصاحبة بحضور خبراء من الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني.