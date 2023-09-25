موعد إجازة يوم التأسيس السعودي 1445ه، وأهم مظاهر الإحتفال بهذا اليوم

يعتبر يوم التأسيس السعودي من أهم المناسبات بالمملكة العربية السعودية، حيث يعد له تاريخ ميلادي ثابت وهو الموافق 22 من شهر فبراير الميلادي من كل عام، ولكن يتغير في التاريخ الهجري الذي يتم الاعتماد عليه في المملكة العربية السعودية، ويعد لهذا اليوم إجازة رسمية تستمر لعدة أيام، ويعاقب من يخالف إجازة هذا اليوم بدفع غرامة تصل حتى 5000 ريال سعودي، وهذا اليوم مرتبطاً لشخصية محورية في المملكة العربية السعودية وهي شخصية “الإمام محمد بن سعود” مؤسس الدولة السعودية الأولى وأول حكامها، وأيضاً في هذا اليوم تولى مقاليد الحكم بالدرعية في وسط خزعبلات سياسية بالجزيرة العربية، وفي هذا المقال سوف نوضح لكم كل ما يتعلق بهذا اليوم.

علم المملكة العربية السعودية - المصدر " بوابة الأهرام".

إجازة يوم التأسيس 1445

إجازة يوم التأسيس السعودي 1445 سوف تكون يوم 22 من شهر فبراير 2024، الموافق 12 من شهر شعبان 1445 على يد الإمام محمد بن سعود منذ 3 قرون، ويهدف هذا اليوم إلى تحقيق الوحدة والأمان والتطوير والازدهار، ولتذكير بالجذور الصلبة التي بنيت عليها أُسس المملكة العربية السعودية، ويعد هذا اليوم إجازة رسمية لجميع العاملين بالمملكة، احتفالا بتأسيس الدولة السعودية الأولى والتي تأسست عام 1727 على يد الإمام محمد بن سعود واستمرت حتى 1818.

مظاهر الاحتفال

تحتفل المملكة بيوم التأسيس عن طريق تنظيم مجموعة متنوعة من الاحتفالات والفعاليات، وتشمل هذه الاحتفالات العروض النارية المبهجة والعروض الترفيهية المتنوعة، بالإضافة إلى الحفلات الموسيقية التي تستضيف أشهر الفنانين والفنانات، كما يتم ارتداء الأزياء التقليدية السعودية من مختلف مناطق البلاد، مثل الأزياء الوسطى والشمالية والجنوبية، بالإضافة إلى الأزياء الشرقية والغربية، من قبل النساء والأطفال والرجال.