الموارد البشرية تعلن عن موعد إجازة عيد الفطر 1444 في السعودية

مع إقتراب عيد الفطر المبارك لعام 1444 أعلنت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية عن موعد إجازة عيد الفطر الخاصة بالقطاع العام والقطاع الخاص وأيضاً الطلاب، سنوضح لكم التفاصيل في الفقرات التالية من هذا المقال، كما سنوضح لكم عدد أيام الإجازة في البنوك، تابعوا التفاصيل.

موعد إجازة عيد الفطر 1444

فقد أعلنت وزارة المواد البشرية في المملكة العربية السعودية عن موعد إجازة عيد الفطر 1444 للقطاعين العام والخاص بالتفصيل وهو ما سنوضحه لكم في النقاط التالية، وهو كالتالي:

إجازة عيد الفطر للقطاع العام فقد تم بدأت بالفعل في يوم الـ 13 من شهر إبريل 2023 الموافق 22 رمضان 1444 والتي ستستمر لمدة 13 يوم متتالية أي ستنتهي يوم 26 إبريل 2023، على أن يعود الموظفين في الدولة للعمل مرة أخرى في يوم الأربعاء السادس من شوال الموافق 26 إبريل.

إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص فقد تم تحديد إنها ستكون لمدة أربع أيام متتالية فقط، حيث تبدأ الإجازة مع أخر يوم في شهر رمضان المبارك وثلاثة أيام العيد، حيث تبدأ في يوم 21 لإبريل حتى 24 إبريل، على أن يكون العاملين في القطاع الخاص يوم الأثنين الرابع من شوال الموافق 24 إبريل 2023.

موعد الإجازة للبنوك

أما بالنسبة لإجازة عيد الفطر في جميع البنوك 1444 في المملكة العربية السعودية فهي تبدأ من يوم غد السادس والعشرين من رمضان 1444 الموافق 17 إبريل على أن تستمر الإجازة لمدة 8 أيام متتالية، على أن يستأنف العمل في البنوك مرة أخرى في يوم الثلاثاء 5 شوال 1444 الموافق 25 إبريل 2023.

موعد الإجازة للطلاب 1444

أما بالنسبة لإجازة الطلاب الخاصة بعيد الفط المبارك 1444 فهي بدأت مع نهاية دوام يوم الخميس الماضي 13 إبريل 2023 الموافق 22 رمضان 1444، على أن تستمر هذه الأجازة أسبوعين تقريباً.

ويعود الطلاب إلى الدراسة في يوم السادس من شوال 1444 الموافق 26 إبريل 2023.

موعد عيد الفطر في السعودية

فقد تم الإعلان رسمياً على إنه من المتعذر رؤية هلال شهر شوال 1444 يوم الرؤية أي يوم الخميس المقبل في أي مكان في الوطن العربي، فإن من المتوقع أن يكون أول يوم العيد يوم السبت المقبل.