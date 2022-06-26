موعد إجازة عيد الأضحى في السعودية 1443- 2022 وعدد أيام الإجازات

مع اقتراب أول أيام عيد الأضحى المبارك تبدأ التساؤلات حول موعد إجازة عيد الأضحى في السعودية 1443- 2022 حيث بدأت العديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة تعلن بشكل رسمي المدة الزمنية المقررة لإجازة عيد الأضحى المبارك، لذا نبرز إليكم من خلال هذا التقرير عبر موقعكم الإلكتروني نجوم مصرية بداية إجازة عيد الأضحى في السعودية وموعد الانتهاء من الإجازة والعودة من جديد إلى العمل.

موعد إجازة عيد الأضحى في السعودية 1443- 2022

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية توقيت بدأ إجازة عيد الأضحى سواء للقطاع الخاص أو القطاع الحكومي وكذلك البنوك والمؤسسات والهيئات، والتي تبدأ من يوم وقفة عرفات الموافق الثامن من شهر يوليو 2022 وتستمر الإجازة حتي نهاية اليوم الثالث عشر من شهر يوليو 2022، وبحسب التوقيت الهجري لإجازة عيد الأضحى المبارك في المملكة العربية السعودية فجاء كالتالي:

موعد إجازة العيد للعاملين في القطاع الحكومي والخاص 9 ذي الحجة 1443.

للعاملين في القطاع الحكومي والخاص 9 ذي الحجة 1443. توقيت انتهاء إجازة عيد الأضحى للعاملين في القطاع الخاص والحكومي 13 ذي الحجة 1443.

توقيت عيد الأضحى المبارك في السعودية

موعد عيد الأضحى المبارك 2022 بالتوقيت الميلادي 9 – 7 – 2022 9 يوليو 2022. تاريخ عيد الأضحى المبارك 1443 بالتوقيت الهجري 10 – 12 – 1443. 10 ذي الحجة 1443. بداية إجازة عيد الأضحى 2022 يوم وقفة عرفات 8 يوليو 2022. تاريخ إجازة عيد الأضحى 1443 9 ذي الحجة 1443.

يوافق عيد الأضحى المبارك في المملكة العربية السعودية مع يوم السبت 10 ذي الحجة 1443 الموافق 29 من شهر يوليو 2022، لذا تبدأ احتفالات المسلمين بداية من يوم وقفة عرفات الذي يوافق التاسع من شهر ذي الحجة 1443.

كم عدد أيام إجازة عيد الأضحى 1443

كشف الحكومة السعودية مدة إجازة عيد الأضحى المبارك والمقرر لها 6 أيام، ولا سيما وأن الإجازة تبدأ مع نهاية يوم الأربعاء 6 يوليو 2022 (7 ذي الحجة 1443) وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 12 يوليو 2022 على أن يبدأ العمل من يوم الأربعاء الموافق 13 يوليو 2022 الموافق الرابع عشر من شهر ذي الحجة 1443، حيث دائما ما تختلف عدد أيام إجازة عيد الأضحى على حسب العاملين سواء في البنوك أو المدارس الحكومية أو العاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، لذا يجب علي العاملين في الهيئات والمؤسسات مراعاة جدول الاجازات وفقا لنظام العمل لديها، ونذكركم برابط اجمل تهنئة العيد.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح موعد إجازة عيد الأضحى في السعودية 1443- 2022 وعدد أيام الإجازات.