موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1444 في المملكة العربية السعودية

رأس السنة الهجرية يتم تحديده بناء على رصد الهلال عن طريق المناظير في متنوع الدول الإسلامية التي تستند إلى التصحيح الهجري في معاملاتها حيث تتفاوت هذه الإجازة من سنة إلى أخرى بناء على تحديد الأول من شهر محرم الذي يعلن مبادرة شهر محرم في هذا المقال سوف نتعرف إلى بداية رأس السنة الهجرية وبداية الإجازة الميلادية للعام الهجري.

إجازة رأس السنة الهجرية السعودية 1444

يحتفل المسلمون على مستوى العالم برأس السنة الهجرية التي هي إحدى الوقائع الإسلامية الأساسية التي تحتفل بها المسلمون، وأدى هذا في قيام أمة الإسلام بأسرها وإقامتها، حيث اعتمدت الهجرة النبوية كبداية التاريخ الإسلامي في فترة حكم الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية

يبدأ رأس السنة الهجرية مع الشهر القمري وهو شهر محرم وسمي بهذا الاسم جراء حرمة الحروب فيه وتحريم القتل، حيث إن البحث عن خلال شهر محرم سينطلق يوم الأحد في الثامن من أغسطس المتزامن مع 29 من شهر ذو القعدة 2022، حيث ستكون مراقبة الهلال طليعة العام الهجري إما يوم الاثنين 9 أغسطس أو الثلاثاء 10من أغسطس 2022.

متى إجازة رأس السنة الهجرية

ستكون إجازة رأس السنة الهجرية في السعودية يوم1محرم التي تصادف يوم الاثنين او الثلاثاء آب، حيث تقوم الجهات الرسمية بالتحقيق في هلال الشهور القمرية وأعلنت بدء البحث عن خلال شهر محرم، اعتباراً من يوم الأحد، تلك هي الطريقة التي يظهر بها الهلال بناء على التصحيح الهجري في متباين الدول الإسلامية، حيث وفرت المملكة عطلة رسمية مدفوعة الأجر للاحتفال في هذا اليوم في المملكة العربية السعودية.

مرحلة عطلة رأس السنة الهجرية

منحت المملكة العربية السعودية إجازة حكومية يوم رأس السنة الهجرية الذي يصادف الأول من شهر محرم وهو عطلة رسمية تضمنتها التشريعات الإسلامية في المملكة التي تستند إلى التوقيت الهجري في كافة المعاملات الرسمية والحكومية.

ولقد أعلن الاحتفال برأس السنة الهجرية سوف يكون يوم إجازة رأس السنة بناء على أمر من مجلس الوزراء في جميع المؤسسات وقطاعات الحكومة في الدولة.