موعد إجازة اليوم الوطني 89 لعام 2019 وبشرى للمواطنين والمقيمين بالمملكة

ننشر موعد إجازة اليوم الوطني 89 لعام 2019 والتي حددتها وزارة الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية بيوم الإثنين الموافق 23 من سبتمبر لعام 2019 حيث يوافق هذا اليوم تاريخ اليوم الوطني مثلما هو الحال في كل عام، وهو يوافق ذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية ويوافق في التاريخ الهجري هذا العام يوم 24 من محرم 1441، وقد حملت وزارة الخدمة المدنية بشرى سارة لكل أهالي المملكة العربية السعودية من المواطنين والمقيمين بشأن إجازة اليوم الوطني السعودي هذا العام، نجوم مصرية يوضح لكم تفاصيل الخبر في الأسطر التالية:







موعد إجازة اليوم الوطني 89 لعام 2019

البشرى السارة التي حملتها وزارة الخدمة المدنية أن إجازة اليوم الوطني لهذا العام ستكون أربعة أيام بدلاً من يوم واحد وتكون مقسمة كما يلي:







الجمعة 20 سبتمبر والسبت 21 سبتمبر عطلة نهاية الأسبوع الرسمية.

الإثنين 23 سبتمبر عطلة اليوم الوطني السعودي.

الأحد 22 سبتمبر يوم عمل بين عطلتين رسميتين، فهو يوم عطلة أيضاً لتكون الأجازة شاملة كل من الجمعة والسبت والأحد والإثنين أي من 20 سبتمبر وحتى 23 من سبتمبر 2019 وهو ما يوافق الأيام من 21 محرم وحتى 24 محرم 1441.

تشمل الإجازة كل من القطاعين العام والخاص إلى جانب المدارس والجامعات وكافة المؤسسات بالدولة.

اليوم الوطني السعودي 89







وتهنئ وزارة الخدمة المدنية أهالي المملكة العربية السعودية باليوم الوطني 89 متمنية للمملكة المزيد من التقدم والإزدهار.

ومن المنتظر أن تقوم هيئة الترفيه بعمل العديد من العروض والإحتفالات باليوم الوطني السعودي 89 إحياء لتلك الذكرى العظيمة وفي انتظار الإعلان عن كافة الفعاليات التي سوف تقام في هذا اليوم والتي سننشرها لكم قريباً عبر موقعكم نجوم مصرية.