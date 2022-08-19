موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 92 للقطاعين العام والخاص

يحتفل السعوديين حكومة وشعبًا باليوم الوطني الشهر المقبل ، والعيد الوطني هو واحد من أهم المناسبات الوطنية التي يحتفل بها كافة الشعب السعودي، وهو ذلك اليوم الذي تمكن فيه الملك عبدالعزيز بعد معارك دامت لثلاث قرون لتوحيد المملكة لتكون تحت إمارته، وتم تسمية بلاد الحجاز ونجد وملحقاتها بالاسم الحالي وهو المملكة العربية السعودية وتم التوحيد تارة بالقتال وتارة أخرى بالتفاوض حتى تمكن من ذلك.

متى أجاز العيد الوطني 92

تحين ذكرى الاحتفال باليوم الوطني السعودي يوم 23 من سبتمبر من كل عام وتحين هذه العام الذكرى الثانية والتسعون، ووفقًا لقانون العمل المتبع في المملكة فإنها تمنح إجازات وعطلات رسمية بمناسبة الاحتفال بذلك اليوم للقطاعين العام والخاص، فلما كان من المقرر أن يصادف يوم 23 سبتمبر يوم الجمعة فإنه يستبدل الإجازة يوم الأربعاء والخميس الموافقين 21 و22 من نفس الشهر، مع إضافة يومي نهاية الأسبوع السبت والأحد إلى يومي الأربعاء والخميس، لتكون الإجازة 4 أيام وتكون العودة للدوام والعمل بدءًا من يوم الأحد الموافق 25 سبتمبر.

فعاليات اليوم الوطني 92

في ذلك اليوم تعطل جميع الأعمال سواء بالقطاع العام أو الخاص وتمنح لهم إجازة مدفوعة الأجر لكي يشاركوا باقي الشعب السعودي والحكومة للاحتفال في ذلك اليوم، وتقام العديد من الفعاليات والاحتفالات من أهمها تزيين المباني الحكومية والمؤسسات والمنازل والبيوت والعمائر الكبري علم المملكة الأخضر، وتنزل هيئة الترفيه العديد من الاحتفالات الشعبية والرسمية، وتطلق في السماء الألعاب النارية احتفالًا وبهجة بذلك اليوم حتى أن المحلات والمتاجر تقدم عروض وخصومات لا مثيل لها في ذلك اليوم كنوع من المشاركة في الاحتفال به، وتستمر الاحتفالات طوال مدة الإجازة بشكل جميل وعظيم ، كما تقام الاحتفالات الرسمية التي يشارك فيها القيادات الحكومية.