موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 2021 لجميع القطاعات

يعد اليوم الوطني السعودي واحدا من أهم المناسبات الاجتماعية الوطنية التي لها مكانة خاصة في قلوب السعوديين، حيث يحتفل الشعب السعودي في يوم 23 سبتمبر من كل عام بذكرى توحيد المملكة على يد الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة، حيث أصدر الملك عبد العزيز مرسوم ملكي برقم 2716، وتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، الذي قضى بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية، وذلك ابتداءً من يوم الخميس 21 جمادى الأولى 1351 هـ.

موعد إجازة اليوم الوطني السعودي

واليوم، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 2021 رسميا في كافة قطاعات العمل، حيث أوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة سعد آل حماد خلال تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن إجازة اليوم الوطني بالمملكة السعودية ستكون يوم الخميس 23 سبتمبر 2021، لجميع القطاعات العام والخاص وغير الربحي، مشيرا إن ذلك وفقاً للمادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل ووفقاً للفقرة (ب) من المادة 127 والمادة 128 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، على أن يكون يومي الجمعة والسبت اجازة اسبوعية.

اجازة اليوم الوطني السعودي 1441

وتحتفل المملكة السعودية بذكرى اليوم الوطني السعودي رقم 91 تحت شعار”هي لنا دار”، الذي كشف عنه المستشار ترك آل الشيخ منذ فترة، وحتى الآن لم يتم الاعلان عن اقامة حفلات غنائية احتفالا بهذا اليوم كعادة كل عام، ولكن اطلقت العديد من الاماكن تخفيضات وخصومات.