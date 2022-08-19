يستعد شعب المملكة العربية السعودية خلال الأيام المقبلة لاستقبال أهم المناسبات القومية التي تحتفل بها المملكة، ويحتفل السعوديون بمناسبة اليوم الوطني السعودي هذا العام بالذكرى 92 الخاصة بتوحيد المملكة، وفي عام 1932م أقر ملك السعودية عبد العزيز آل سعود وحدد موعد اليوم الوطني من كل سنة حتى يتم الاحتفال به، وفي السطور التالية سنتعرف على موعد اليوم الوطني السعودي.

موعد إجازة اليوم الوطني السعودي

أعلنت وزارة الموارد البشرية، عن موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 1444ه‍، ويأتي يوم 26 صفر 1444ه‍، والموافق يوم الجمعة 23 سبتمبر 2022، وسيكون إجازة مدفوعة الأجر بالكامل لجميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك من أجل المشاركة في احتفالات إحياء ذكرى توحيد المملكة العربية السعودية.

إطلاق هوية اليوم الوطني السعودي ال92

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، عن هوية اليوم الوطني السعودي ال92، والتي تتضمن هوية الاحتفال باليوم الوطني السعودي هذا العام شقي أحدها لفظي والآخر فني، حيث تم اختيارهما لتتلاءم مع مشاريع رؤية المملكة 2030.

الاحتفال باليوم الوطني السعودي

تنطلق في اليوم الوطني السعودي الكثير من مظاهر الاحتفال بالمناسبة في كل عام ومن ضمن الاحتفالات ما يلي:

• يتم رفع علم المملكة العربية السعودية في الطرقات وعلى المباني.

• تزين الشوارع والساحات وإطلاق الألعاب النارية والعروض الفنية.

• تقديم خصومات وعروض من بعض المحال والمطاعم.

• تنظيم مهرجانات في المدن السعودية.

• تعمل الوزارات المعنية على إعداد برنامج ترفيهي خاص بهذا اليوم، وتوفير رحلات لزيارة الأماكن التاريخية الشاهدة على تاريخ توحيد المملكة.