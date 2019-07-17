موعد أجازة عيد الأضحى 1440 هـ بالمملكة العربية السعودية

بدأ الملايين من المواطنين في المملكة العربية السعودية، عمليات عن موعد أجازة عيد الأضحى 1440 بالمملكة العربية السعودية، من أجل قضاء أجازة سعيد للأسرة سواء داخل المملكة العربية السعودية أو في أحدى الدول العربية المجاورة لها.

ومن خلال هذا التقرير علي موقعكم نجوم مصرية،سنتعرف على موعد إجازة عيد الأضحى 1440 بالمملكة العربية السعودية، وموعد عيد الأضحى المبارك أعاده الله علي الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات: