موضي الجهني تٌسجن في الولايات المتحدة بتهم يُندى لها الجبين

الفتاة السعودية موضي الجهني هربت من المملكة العربية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، اعتراضًا منها على حد قولها على ما تزعمه من المعاملة السيئة للنساء في المملكة، ووصفتها بأنها دولة ذكورية ولا حقوق للإناث فيها على حد زعمها، وقالت أنها هربت مما أطلقت عليه الجحيم، كما ادعت أنها كانت معرضة للقتل قبل ثمانية أشهر من نجاحها في الهرب خارج الأراضي السعودية، لتستقر في الولايات المتحدة مدعية أنها سوف تناضل من أجل حقوق المرأة.

جرائم موضي الجهني

منذ انتقالها إلى الأراضي الأمريكية وهي ترتكب العديد من الجرائم وتم القبض عليها أكثر من مرة بتهم عديدة، أبرزها الهجرة غير الشرعية والتعدي على ممتلكات الغير وحيازة ممنوعات وإزعاج السلطات، وتم سجنها لمدة عام حيث خرجت في بداية 2019 ولكنها ارتكبت جريمة أخرى منذ أسابيع، حيث قامت بتهديد شخص بسلاح وبعد القبض عليها تم تحويلها للمحاكمة حيث قضت المحكمة بالحكم عليها لمدة 4 سنوات.

وكان ذلك بالأمس ومنذ انتشار ذلك الخبر وبدأت موضي الجهني تظهر كتريند في محركات البحث، وكوسم على تويتر، وتمت مهاجمتها ووصفها بالمتمردة التي استحقت العقاب، خاصة أن أفعالها في الولايات المتحدة تؤكد أنها مريضة نفسيًا، وأنها فهمت الحرية بشكل خاطيء، فذهبت لترتكب الجرائم العديدة وتعتدي على حقوق وممتلكات الغير، وأشار الكثيرون أن ما حدث لها هو عقاب طبيعي على خطيئتها في حق وطنها.