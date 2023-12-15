أخبار السعودية

موضة قص صدام السيارة تظهر فجأة في شوارع السعودية والأمن يتحرك

حسن سعدي

أثارت بعض الأفعال التي ظهرت فجأة في الشارع السعودي وهي موضة قص الصدام الخلفي والأمامي للسيارات.

مصدر الصورة موقع آخر خبر

  مصدر الصورة موقع آخر خبر

وقد ذكرت صحيفة “سبق” أن الجهات الأمنية قد تحركت للحد من تلك الظاهرة التي تشوه المنظر العام للطرقات، وقد علمت الصحيفة إنها قد يفرض غرامة مالية على كل من يفعل ذلك بغرامة قد تصل إلى ألف ريال.

وأثارت تلك الظاهرة الشارع السعودي حول سبب انتشارها من الأساس ومدلولها، التي ظن البعض إنها قد تزيد من سرعة السيارة حسب آرائهم الشخصية.

 لائحة بالمخالفات المقررة مصدر الصورة صفحة وزارة الداخلية السعودية

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عن الكاتب:
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حسن سعدي

حاصل على ليسانس حقوق جامعة القاهرة، عملت فترة بالمحاماة، حاليا أعمل بمجال الاتصالات، أعشق القراءة والكتابة ومتابعة الصحف العالمية ، أجيد الكتابة في مختلف المجالات.

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