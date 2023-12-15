موضة قص صدام السيارة تظهر فجأة في شوارع السعودية والأمن يتحرك

أثارت بعض الأفعال التي ظهرت فجأة في الشارع السعودي وهي موضة قص الصدام الخلفي والأمامي للسيارات.

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وقد ذكرت صحيفة “سبق” أن الجهات الأمنية قد تحركت للحد من تلك الظاهرة التي تشوه المنظر العام للطرقات، وقد علمت الصحيفة إنها قد يفرض غرامة مالية على كل من يفعل ذلك بغرامة قد تصل إلى ألف ريال.

وأثارت تلك الظاهرة الشارع السعودي حول سبب انتشارها من الأساس ومدلولها، التي ظن البعض إنها قد تزيد من سرعة السيارة حسب آرائهم الشخصية.

🔴حركة قص الصدام والتعديل على هيكل المركبة والسير بدون لوحات ظاهرة منتشرة في مناطق #السعودية .. 🟠معقول فعل متعمد وموضة ..!؟#قُل_شيئا pic.twitter.com/tgD3DPpH7W pic.twitter.com/ro5Rb6jTfS — صوت الـجزيرة (@soutaljazeera) December 3, 2023