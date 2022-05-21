فعاليات “جدة ويفر” تثير تفاعلاً واسعاً، إليكَ الأسعار ورابط حجز التذاكر في موسم جدة 2022

جذبت منطقة “جدة ويفز” التي تضمُّ إحدى مناطق الفعاليات البحرية الرائعة في موسم جدة 2022 الكثير من عشاق الفعاليات البحرية والرياضات عبر مجموعة من الأنشطة المميزة لهواة البحر ومحبي المغامرات البحرية الفريدة والمتنوعة.

فعاليات ورياضات متنوعة في جدة ويفر

حيث توافد زوار الفعاليات بكثافة من جميع مناطق جدة وخارجها للاستمتاع بالفعاليات التي تُقدِّمها “جدة ويفر” والتي تناسب جميع المراحل العمرية وتضمُّ مجموعة من العروض الحماسية منها:

“دراجات شيلر” المائية التي صُممت لإيجاد تجرِبة مائية مشوقة. “التجديف بالكاياك” حيث يُمكن للزائر الاستمتاع بالأجواء المنعشة تحت أشعة الشمس. “السي پوپ” مع السكوترات صديقة البيئة التي تتيح للزوار استكشاف البحر بطريقة جديدة ومبتكرة. رحلة القوارب الممتعة وسط البحر. ركوب الجيت سكي التي يفضلها روُّاد المغامرات البحرية بشكلٍ كبير. زورق الصيد “هوبي” المجهز بأحدث التقنيات رياضة “الفلاي بوردنق” الطائرة بارتفاع 30 متراً. رياضة “التجديف بالوقوف”.

فضلاً عن إمكانية ممارسة الرياضات المختلفة التي يفضلها زوار “جدة ويفر” وَسْط أجواء ممتعة ومثالية، حيث سجلت “جدة ويفز” إقبالاً كبيراً من السياح وزوار جدة بهدف خوض التجارب المشوقة والاستمتاع بالعروض التي سشهدها موسم جدة 2022.

طريقة حجز تذاكر موسم جدة2022

هذا ويمكن للمواطنين المقيمين في جدة والمملكة العربية السعودية حجز تذاكر موسم جدة 2022 عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط فعاليات موسم جدة 2022 من هنا. اختيار الفعالية المراد حجز تذاكرها وحضورها. النقر على ”احجز الآن ‟ أو خيار ” اشتري تذكرتك ‟. اختيار توقيت الفعالية. ثمَّ تحديد تاريخ الفعالية من جدول التقويم المتاح والمقعد. الضغط على ”احجز تذكرة الآن‟ . كما يجب بعد ذلك الضغط على خيار” واصل‟ لإتمام عملية الحجز خلال المدة الزمنية المسموحة وهي 10 دقائق. تسجيل الدخول من خلال البريد الإلكتروني وكلمة مرور المستخدم. تحديد طريقة دفع سعر التذاكر بشكل إلكتروني من حلال بطاقة الصراف أو الفيزا كارد أو من خلال رصيد الجوال. إدخال معلومات الدفع الإلكتروني مثل رقم البطاقة ورقم التحقق. بعدها يتم خصم سعر تذاكر الفعالية من رصيد العميل بنجاح واستكمال حجز تذاكر موسم جدة 2202.

وفيما يلي جدول بأسعار التذاكر أشهر الفعاليات: