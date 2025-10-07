موسم الرياض 2025: تركي الشيخ يوضح سبب تواجد العروض السورية بكثرة هذا العام بعد السعودية مباشرة

يشهد موسم الرياض 2025 في نسخته السادسة عروضا مختلفة بشكل كبير عن المواسم الماضية، حيث سيكون هناك 14 عرض مسرحي من السعودية، والإمارات، وقطر، والشام (سوريا)، وأخرى عالمية، لكن نصيب العروض السعودية سيكون الأعلى، ثم تأتي العروض السورية بالمركز الثاني، وذلك وفقا لرئيس هيئة الترفيه العامة بالمملكة، المستشار تركي آل الشيخ.

لماذا المحتوى السوري؟

وأجاب آل الشيخ على سؤال أحد الصحفيين بالمؤتمر الذي انعقد مؤخرا بمقر وزارة الإعلام السعودية، الأحد الماضي، على سؤال أحد الصحفيين له حول طغيان المحتوى السوري في هذه النسخة من موسم الرياض قائلا “قررنا أن نقوم بخطوة مهمة وندعم إخواننا في بلاد الشام، ومثلما كان التركيز في المواسم السابقة على جوانب معينة، سيكون أيضا هذا العام”.

وأكمل آل الشيخ موضحا السبب وراء تواجد السوريين “ركزنا على الشام نتيجة التطورات السياسية، والاستقرار الذي حدث فيها، وهم متواجدون هنا كإخوة وضيوف بين أهلهم في بلدهم الثاني، بالإضافة إلى أن المحتوى السوري محبب لدى الشعب السعودي وله قبول”.

3 مسرحيات سورية ومسرحية من بطولة محمد هنيدي

وأثناء حديث آل الشيخ، ظهر على الشاشة التي وراءه بوسترات عديدة ومنها 3 مسرحيات سورية هي:

اسم المسرحية أبطال المسرحية ولادة مبكرة أيمن زيدان، سوزان نجم الدين، محمد حداقي، وائل زيدان، لمى بدّور، حازم زيدان سمن على عسل معتصم النهار، جمانا مراد، أيمن رضا، شكران مرتجى، هيا مرعشلي، جمال العلي عرس مطنطن قصي خولي، نور علي

كما ظهرت مسرحية “تاجر السعادة” من بطولة الفنان المصري الأصل والحاصل على الجنسية السعودية، لكن لم يأتي على لسان رئيس هيئة الترفيه اسم “مصر” قط ولا أي مشاركات مصرية في موسم الرياض هذا العام.