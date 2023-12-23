موسم الرياض يُعلن عدد زواره خلال 50 يوم من انطلاقه .. رقم ضحم

كشف موسم الرياض بعد 50 يوم من انطلاقه عدد زواره خلال دورته الرابعة لعام 2023، حيث أعلن أن عدد الزوار وضل إلى 10 مليون زائر منذ افتتاحه في نهاية شهر أكتوبر الماضي.

عدد الحضور في موسم الرياض لعام 2023

أرقام الحضور تتزايد

وأكد موسم الرياض أن عدد الحضور أخذ في التصاعد منذ الافتتاح، خصوصاً مع زيادة وتنوع الفقرات الترفيهية التي يقدمها الموسم في فاعلياته، ومن المنتظر أن تزداد أعداد الحضور خلال الفترة القادمة، نظراً لما تضمه من فعاليات متنوعة في مختلف المجالات الترفيهية.

وشهد موسم الرياض عدداً من العروض المسرحية، والحفلات الغنائية، إلى جانب عروض المصارعة الحرة، كما تضمن عدد من الأنشطة الترفيهية التي تهم الحضور من جميع الأعمار.

يذكر أن موسم الرياض قد أعلن الحداد لمدة ثلاثة أيام، وتوقف الحفلات الغنائية بعد وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

واستنكر الكثير من المتابعين الإصرار على إقامة الموسم لهذا العام، خاصة مع الأحداث المؤسفة التي يعيشها الفلسطينيين وسقوط الآلاف ما بين شهيد وجريح، خلال العمليات العسكرية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

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