موسم الرياض.. السعودية تكتب التاريخ بحضور النجوم العالمية (شاهد)

تواصل المملكة العربية السعودية استضافة أهم الأحداث الرياضية العالمية خلال الفترة الحالية، بعدما نجحت في إقامة بطولة كأس العالم للأندية 2023، والتي توج بها مانشستر سيتي الإنجليزي أول أمس الجمعة.

دوري أبطال طائرات الدرون 2023 _ مصدر الصورة: وكالة الانباء السعودية

وتُقيم المملكة “موسم الرياض”، والذي يعد أحد أبرز الاحتفالات التي تُقيمها السعودية منذ تولي المستشار تركي آل الشيخ هيئة الترفية السعودية، حيث نجح في تسليط الأضواء العالمية على الأراضي السعودية.

وتستضيف المملكة أبرز الأحداث، حيث يلعب كبار لاعبي العالم في بطولات الملاكمة في موسم الرياض، والتي تشهدها الساعات القليلة القادمة، بينما ستقام عدد من العروض السينمائية والرياضية خلال الفترة المقبلة.

وأتفق المستشار السعودي تركي آل الشيخ مع نادي إنتر ميامي الأمريكي على خوض مباراة ودية تحت عنوان “الرقصة الأخيرة”، والتي ستجمع البرتغالي كريستيانو رونالدو بنظيره ليونيل ميسي، في المباراة التي يعتبرها العديد من محللي وجماهير كرة القدم حول العالم الأخيرة للثنائي قي مسيرتهما، مما جعلها تأتي تحت عنوان “الرقصة الأخيرة”.

وكانت المملكة قد نجحت في إقامة مباراة جمعت نجوم النصر والهلال السعوديين بباريس سان جيرمان الفرنسي، في حضور الثنائي رونالدو وميسي، والتي انتهت بفوز فريق الأخير بخمسة أهداف مقابل أربعة.

نجوم عالمية في موسم الرياض

ويشهد موسم الرياض في لعبة الملاكمة تواجد عدد من النجوم العالمية وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو بجانب أبنه جونيور ومواطنه جواو فيلكس لاعب ‎برشلونة الإسباني والبلجيكي يانيك ‎كاراسكو مهاجم ‎الشباب يحضران نزالات اليوم الحاسم.

بينما ظهر الملاكم جاريل ميلر بالعلم السعودي على قميصه في أول نزال له بعد انقطاع دام عامين، والأول منذ إعلان إسلامه.

وتترقب الجماهير في منطقة “المملكة أرينا” نزال ديمتري بيفول وليندون أرثر في الجولة 11 من أصل 12 ضمن منافسات نزالات اليوم الحاسم.

🎥 الملاكم جاريل ميلر يظهر بالعلم السعودي على قميصه في أول نزال بعد انقطاع دام عامين، والأول منذ إعلان إسلامه 🥊 #موسم_الرياض #DayOfReckoning#BigTime#RiyadhSeason pic.twitter.com/1gI9M6ae8D — صحيفة الرياضية (@ariyadhiah) December 23, 2023

حضور كبير من مختلف الجنسيات لجماهير الملاكمة في منطقة الفان زون بالمملكة أرينا استعدادا لمشاهدة نزالات #اليوم_الحاسم#DayOfReckoning#BigTime

#RiyadhSeason pic.twitter.com/xsQpFfBggG — الأحداث السعودية (@NewsNow4KSA) December 23, 2023