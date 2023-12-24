موسم الرياض.. السعودية تكتب التاريخ بحضور النجوم العالمية (شاهد)
تواصل المملكة العربية السعودية استضافة أهم الأحداث الرياضية العالمية خلال الفترة الحالية، بعدما نجحت في إقامة بطولة كأس العالم للأندية 2023، والتي توج بها مانشستر سيتي الإنجليزي أول أمس الجمعة.
وتُقيم المملكة “موسم الرياض”، والذي يعد أحد أبرز الاحتفالات التي تُقيمها السعودية منذ تولي المستشار تركي آل الشيخ هيئة الترفية السعودية، حيث نجح في تسليط الأضواء العالمية على الأراضي السعودية.
وتستضيف المملكة أبرز الأحداث، حيث يلعب كبار لاعبي العالم في بطولات الملاكمة في موسم الرياض، والتي تشهدها الساعات القليلة القادمة، بينما ستقام عدد من العروض السينمائية والرياضية خلال الفترة المقبلة.
وأتفق المستشار السعودي تركي آل الشيخ مع نادي إنتر ميامي الأمريكي على خوض مباراة ودية تحت عنوان “الرقصة الأخيرة”، والتي ستجمع البرتغالي كريستيانو رونالدو بنظيره ليونيل ميسي، في المباراة التي يعتبرها العديد من محللي وجماهير كرة القدم حول العالم الأخيرة للثنائي قي مسيرتهما، مما جعلها تأتي تحت عنوان “الرقصة الأخيرة”.
وكانت المملكة قد نجحت في إقامة مباراة جمعت نجوم النصر والهلال السعوديين بباريس سان جيرمان الفرنسي، في حضور الثنائي رونالدو وميسي، والتي انتهت بفوز فريق الأخير بخمسة أهداف مقابل أربعة.
نجوم عالمية في موسم الرياض
ويشهد موسم الرياض في لعبة الملاكمة تواجد عدد من النجوم العالمية وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو بجانب أبنه جونيور ومواطنه جواو فيلكس لاعب برشلونة الإسباني والبلجيكي يانيك كاراسكو مهاجم الشباب يحضران نزالات اليوم الحاسم.
📸 الأسطورة البرتغالية #كريستيانو_رونالدو قائد #النصر وابنه جونيور خلال حضورهما منافسات نزالات اليوم الحاسم 🥊
#موسم_الرياض #DayOfReckoning #BigTime #RiyadhSeason pic.twitter.com/7xnFBp8D8C
— صحيفة الرياضية (@ariyadhiah) December 23, 2023
بينما ظهر الملاكم جاريل ميلر بالعلم السعودي على قميصه في أول نزال له بعد انقطاع دام عامين، والأول منذ إعلان إسلامه.
وتترقب الجماهير في منطقة “المملكة أرينا” نزال ديمتري بيفول وليندون أرثر في الجولة 11 من أصل 12 ضمن منافسات نزالات اليوم الحاسم.
🎥 الإسباني إيمريك لابورت مدافع #النصر خلال حضوره منافسات نزالات اليوم الحاسم
#موسم_الرياض #DayOfReckoning #BigTime #RiyadhSeason pic.twitter.com/F0w4qcu6lJ
— صحيفة الرياضية (@ariyadhiah) December 23, 2023
شاهد.. حضور نزال #اليوم_الحاسم يرتدون الزي الرسمي السعودي #موسم_الرياض
#RiyadhSeason
#DayofReckoning
#BigTime
عبر:@lama_algh97 pic.twitter.com/CojJauwQ8O
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) December 23, 2023
🎥 البرتغالي جواو فيلكس لاعب #برشلونة الإسباني والبلجيكي يانيك #كاراسكو مهاجم #الشباب يحضران نزالات اليوم الحاسم
#موسم_الرياض #DayOfReckoning #BigTime #RiyadhSeason
(من: @Tariq_otb5) pic.twitter.com/CEy6q4KFlC
— صحيفة الرياضية (@ariyadhiah) December 23, 2023
Conor McGregor is fascinated by Deontay Wilder’s power 💥
[🎥 @IFLTV] #RiyadhSeason #DayOfReckoning pic.twitter.com/d1A2ZnLPKn
— notNotorious (@Notori6us) December 23, 2023
🎥 الملاكم جاريل ميلر يظهر بالعلم السعودي على قميصه في أول نزال بعد انقطاع دام عامين، والأول منذ إعلان إسلامه 🥊 #موسم_الرياض #DayOfReckoning#BigTime#RiyadhSeason pic.twitter.com/1gI9M6ae8D
— صحيفة الرياضية (@ariyadhiah) December 23, 2023
حضور كبير من مختلف الجنسيات لجماهير الملاكمة في منطقة الفان زون بالمملكة أرينا استعدادا لمشاهدة نزالات #اليوم_الحاسم#DayOfReckoning#BigTime
#RiyadhSeason pic.twitter.com/xsQpFfBggG
— الأحداث السعودية (@NewsNow4KSA) December 23, 2023
لقطات من انطلاقة نزالات "اليوم الحاسم" #DayofReckoning في #موسم_الرياض @Turki_alalshikh@RiyadhSeason#RiyadhSeason #BigTime#كورة_روتانا pic.twitter.com/mZmPZ15V6K
— برنامج كورة (@korarotana) December 23, 2023
"زياد المعيوف" أول بطل ملاكمة سعودي محترف يتحدث عن تجربته في حضور أول نزال ملاكمة لأشهر الملاكمين العالميين ضمن فعاليات #موسم_الرياض
#RiyadhSeason
#DayofReckoning
#BigTime
عبر:@lama_algh97 pic.twitter.com/LQd4V5hPti
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) December 23, 2023