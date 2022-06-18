أخبار السعودية

الأرصاد الجوية تُحذِّر: موجة حارَّة من الأحد حتى الأربعاء ودرجات الحرارة تلامس الـ(٥٠) في عددٍ من المناطق

محمد خير الحوراني

وجَّه المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية، تحذيراً حول حالة الطقس خلال الأيام الأربعة المقبلة، وتوقَّّع المركز ارتفاعاً كبيراً بدرجات الحرارة تصل إلى 50 درجة مئوية في بعض المناطق.

موجة حارَّة من الأحد حتى الأربعاء

درجات حرارة تلامس الـ(٥٠) في عددٍ من المناطق

وقالت الأرصاد الجوية في المملكة عبر صفحة المركز على موقع التواصل الاجتماعي المُصغَّر تويتر أنَّ موجة حارة تلامس فيها بعض مناطق #المملكة الـ(٥٠) درجة مئوية سوف تبدأ من الأحد وتستمر حتى الأربعاء، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى، ما بين (47 -50) درجة مئوية، على معظم محافظات المنطقة الشرقية والأجزاء بين المدينة المنورة وينبع.

كما توقع المركز أن تتراوح درجات الحرارة بين (45 -47) درجة مئوية على الأجزاء الشرقية لمناطق الرياض والقصيم والحدود الشمالية.

«الأرصاد» تحذر من طقس الأيام الـ4 المقبلة: درجات حرارة تصل لـ50 على بعض المناطق

ضرورة الحذر وعدم التعرُّض لأشعة الشمس

هذا وقد وجَّهت الأرصاد الجوية رسالة إلى جميع المواطنين والمقيمين في المملكة لضرورة توخي الحذر والالتزام بتعليمات الجهات المختصة حفاظاً على السلامة وعدم التعرُّض للشمس خاصة في أوقات الذروة.

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تصل لـ 50.. الأرصاد تُحذر المواطنين والمقيمين من موجة شديدة الحرارة بدءًا من الأحد وموعد انتهائها

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محمد خير الحوراني

محمد خير الحوراني كاتب ومصمم جرافيك ومسوق إلكتروني، أحمل إجازة في الآداب قسم التاريخ من جامعة دمشق أسعى لفهم التاريخ وبناء الحاضر وأحلم دائماً بمستقبلٍ أفضل.


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