الأرصاد الجوية تُحذِّر: موجة حارَّة من الأحد حتى الأربعاء ودرجات الحرارة تلامس الـ(٥٠) في عددٍ من المناطق

الأرصاد الجوية تُحذِّر: موجة حارَّة من الأحد حتى الأربعاء ودرجات الحرارة تلامس الـ(٥٠) في عددٍ من المناطق
وجَّه المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية، تحذيراً حول حالة الطقس خلال الأيام الأربعة المقبلة، وتوقَّّع المركز ارتفاعاً كبيراً بدرجات الحرارة تصل إلى 50 درجة مئوية في بعض المناطق.
درجات حرارة تلامس الـ(٥٠) في عددٍ من المناطق
وقالت الأرصاد الجوية في المملكة عبر صفحة المركز على موقع التواصل الاجتماعي المُصغَّر تويتر أنَّ موجة حارة تلامس فيها بعض مناطق #المملكة الـ(٥٠) درجة مئوية سوف تبدأ من الأحد وتستمر حتى الأربعاء، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى، ما بين (47 -50) درجة مئوية، على معظم محافظات المنطقة الشرقية والأجزاء بين المدينة المنورة وينبع.
كما توقع المركز أن تتراوح درجات الحرارة بين (45 -47) درجة مئوية على الأجزاء الشرقية لمناطق الرياض والقصيم والحدود الشمالية.
ضرورة الحذر وعدم التعرُّض لأشعة الشمس
هذا وقد وجَّهت الأرصاد الجوية رسالة إلى جميع المواطنين والمقيمين في المملكة لضرورة توخي الحذر والالتزام بتعليمات الجهات المختصة حفاظاً على السلامة وعدم التعرُّض للشمس خاصة في أوقات الذروة.
🛑من الغد إلى الأربعاء موجة حارة تلامس فيها بعض مناطق #المملكة الـ(٥٠) درجة مئوية بمشيئة الله.
نأمل من الجميع توخي الحذر والالتزام بتعليمات الجهات المختصة من أجل سلامتكم.#نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/YLDPLksEdk
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@PmeMediacen) June 18, 2022