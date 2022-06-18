الأرصاد الجوية تُحذِّر: موجة حارَّة من الأحد حتى الأربعاء ودرجات الحرارة تلامس الـ(٥٠) في عددٍ من المناطق

وقالت الأرصاد الجوية في المملكة عبر صفحة المركز على موقع التواصل الاجتماعي المُصغَّر تويتر أنَّ موجة حارة تلامس فيها بعض مناطق #المملكة الـ(٥٠) درجة مئوية سوف تبدأ من الأحد وتستمر حتى الأربعاء، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى، ما بين (47 -50) درجة مئوية، على معظم محافظات المنطقة الشرقية والأجزاء بين المدينة المنورة وينبع.