“موانئ” تحصد جائزتين ضمن حفل جوائز النقل واللوجيستيات بدبي

حصلت الهيئة العامة للموانئ “موانئ”, على جائزة “ميناء العام” ممثلة بميناء جدة الإسلامي, وجائزة “التميز في تجربة العملاء”, وذلك ضمن حفل جوائز النقل واللوجستيات الذي أقيم في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ميناء جدة الإسلامي-المصدر: بوابة أخبار اليوم

وقد حصد ميناء جدة الإسلامي جائزة “ميناء العام”, ضمن حفل جوائز النقل واللوجستيات بدبي, نتيجة ما حققه من تميز وتطوير في بنيته التحتية, وتميز في الأداء التشغيلي, وتحقيق أرقام قياسية في مناولة الحاويات.

تشير الأرقام إلى أن ميناء جدة الإسلامي قد ناول 495 ألف حاوية قياسية في شهر واحد خلال شهر يوليو 2023, فيما سجل خلال عام 2022 رقما قياسيا بمناولة 4.9 مليون حاوية قياسية, بزيادة 1.59% مقارنة ب4.8 مليون حاوية عام 2021.

تأتي تلك الجائزة لتؤكد على مكانة ميناء جدة الإسلامي كمنصة لوجستية رائدة, ومكانته المحورية إقليميا وعالميا, بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات لوجستية.

جوائز ميناء جدة الإسلامي

وتضاف هذه الجائزة إلى سجل جوائز ميناء جدة الإسلامي, حيث حصل على المركز الثامن عالميا, في مؤشر أداء موانئ الحاويات عام 2021, الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة إستاندرد آند جلوبال ماركيت إنتليجانس, كما حصل على جائزة “أفضل” ميناء عام 2022 ضمن جوائز القمة العالمية للشحن الأخر, بمدينة روتردام الهولندية في فبراير 2023.

التميز في تجربة العملاء

ويأتي فوز “موانئ” بجائزة “التميز في خدمة العملاء”, ضمن جوائز النقل واللوجستيات بدبي, مؤشرا على مدى تميز جهودها المبذولة في إطار تحسين تجربة المستفيدين, وعملاء المواني, من خلال رفع جودة الخدمة المقدمة للشركاء, لتحسين مستوى رضا العملاء, من خلال تطوير الأنظمة الحديثة بالموانئ.

فضلا عن تدشين الهيئة مركز خدمة المستفيدين الشامل في صورته الجديدة, ضمن خطة متكاملة لتطوير خدماتها, والوصول إلى معيار عال من الجودة والسرعة في تقديم الخدمة.