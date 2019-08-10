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مواقيت صلاة عيد الأضحى في السعودية 1440 وموعد صلاة العيد في الرياض وغيرها من المدن

كتب أحمد سيدفي آخر تحديث
مواقيت صلاة عيد الأضحى في السعودية 1440 وموعد صلاة العيد في الرياض وغيرها من المدن
موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في السعودية

ننشر مواقيت صلاة عيد الأضحى في السعودية 1440 بكافة مدنها ومناطقها، حيث يستعد كافة المسلمين والمسلمات ليس في المملكة العربية السعودية وحدها باعتبارها بلد المنسك، وإنما في جميع بقاع الأرض لاستقبال عيد الأضحى المبارك 2019، فبعد الانتهاء من الركن الأعظم للحج وهو “الوقوف بعرفه“، فسوف يقوم الحجاج برمي الجمرات، أما عن موعد صلاة عيد الأضحى 1440 فيختلف التوقيت باختلاف الدولة، بل يختلف توقيت صلاة العيد من مدينة لأخري بنفس الدولة.

حيث يختلف موعد صلاة العيد في العاصمة الرياض مثلاً عن موعد الصلاة في مكة أو المدينة المنورة أو جدة أو غيرها من المدن الأخرى، لذلك قمنا بتوفير مواقيت الصلاة بكافة المدن والمناطق بالمملكة العربية السعودية، ومن يرغب في التعرف على مواقيت صلاة العيد في جميع الدول العربية، أو التعرف علي موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في الإمارات العربية المتحدة، يمكنه ذلك من خلال موقع نجوم مصرية.

مواقيت صلاة عيد الأضحى في السعودية

يستعد المسلمين لاستقبال عيد الأضحى المبارك لهذا العام 2019 في كافة بقاع الأرض، حيث يحتفل المسلمون بعيدين على مدار العام وعيد الأضحى هو أحد العيدين والعيد الأول هو عيد الفطر المبارك، ويوافق عيد الأضحى تاريخ العاشر من شهر ذي الحجة، وقد تم تحديد غرة الشهر الهجري الجاري وفقاً لتحري رؤية هلال ذي الحجة 1440، وبناءً على ذلك تبدأ الأيام العشر الأوائل من الشهر الهجري الكريم.

ويعد هذا العيد ذكرى لقصة سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وذلك عند رؤيته الله عز وجل في المنام وهو يأمره بذبح ابنه “إسماعيل”، وقد صدق “إبراهيم” الرؤيا وأطاعه ابنه على تنفيذها، لذلك أمره الله عز وجل بذبح أضحيةً بدلاً عنه، ومن هنا جاء الاحتفال بهذا اليوم، فبدلاً من أن يكون يومَ حزنٍ على المسلمين، فقد أبدله الله تعالى ليكون يوم عيد الأضحى المبارك، أما عن مواقيت صلاة عيد الأضحى في السعودية 2019، فبإمكانكم التعرف علي موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية من خلال الجدول التالي:

المدينةالتوقيتالمدينةالتوقيتالمدينةالتوقيتالمدينةالتوقيتالمدينةالتوقيت
مكة المكرمة6:12الرياض5:40الدمام5:24أبها6:05تبوك6:15
المدينة المنورة6:09جدة6:15بريدة5:49حائل5:56الباحة6:07
جازان6:07نجران6:00سكاكا5:59عرعر5:54الطائف6:10
عنيزة5:49الأحساء5:28خميس مشيط6:04الجبيل5:25ينبع6:16
حفر الباطن5:38المجمعة5:44الدوادمي5:50الزلفى5:45الخرج5:38
السليل5:50الرس5:51شقراء5:45طريف6:02الوجه6:19
بيشة6:03القريات6:08الأفلاج5:44الخفجي5:28تيماء6:09
رابغ6:14رفحاء5:46العلا6:13أملج6:17عفيف5:57
مواقيت صلاة عيد الأضحى في السعودية 1440
موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية

موعد صلاة العيد في الرياض والمدن الأخرى بالسعودية

كما رأينا من خلا الجدول السابق يمكننا التعرف على مواقيت صلاة عيد الأضحى في السعودية 1440، حيث تقام صلاة العيد في الرياض في تمام الساعة 5:40 صباحاً، وهناك بعض السنن والمستحبات التي يجب القيام بها وهي: (الاغتسال والتطيب ولبس أفضل الثياب، تقديم التهاني للجميع، الذهاب للصلاة من طريق والعودة من طريق أخر، التهليل والتكبير المطلق والمقيد، صلة الأرحام)، ومن خلال موقع نجوم مصرية نُقدم أسمى التهاني لكافة المسلمين في ربوع الأرض بحلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.

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عن الكاتب

أحمد سيد

أهوى الكتابة وتقديم العديد من الخدمات الإلكترونية (التعليمية، الرياضية، التقنية، وغيرهم) بشكل يسير لكافة المستفيدين من البرامج الخدمية التي ترعاها الجهات الرسمية بالدولة لتسهيل الوصول للخدمة والتعرف على تفاصيلها لمتابعي موقع نجوم مصرية.

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