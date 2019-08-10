مواقيت صلاة عيد الأضحى في السعودية 1440 وموعد صلاة العيد في الرياض وغيرها من المدن

ننشر مواقيت صلاة عيد الأضحى في السعودية 1440 بكافة مدنها ومناطقها، حيث يستعد كافة المسلمين والمسلمات ليس في المملكة العربية السعودية وحدها باعتبارها بلد المنسك، وإنما في جميع بقاع الأرض لاستقبال عيد الأضحى المبارك 2019، فبعد الانتهاء من الركن الأعظم للحج وهو “الوقوف بعرفه“، فسوف يقوم الحجاج برمي الجمرات، أما عن موعد صلاة عيد الأضحى 1440 فيختلف التوقيت باختلاف الدولة، بل يختلف توقيت صلاة العيد من مدينة لأخري بنفس الدولة.

حيث يختلف موعد صلاة العيد في العاصمة الرياض مثلاً عن موعد الصلاة في مكة أو المدينة المنورة أو جدة أو غيرها من المدن الأخرى، لذلك قمنا بتوفير مواقيت الصلاة بكافة المدن والمناطق بالمملكة العربية السعودية، ومن يرغب في التعرف على مواقيت صلاة العيد في جميع الدول العربية، أو التعرف علي موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في الإمارات العربية المتحدة، يمكنه ذلك من خلال موقع نجوم مصرية.

مواقيت صلاة عيد الأضحى في السعودية

يستعد المسلمين لاستقبال عيد الأضحى المبارك لهذا العام 2019 في كافة بقاع الأرض، حيث يحتفل المسلمون بعيدين على مدار العام وعيد الأضحى هو أحد العيدين والعيد الأول هو عيد الفطر المبارك، ويوافق عيد الأضحى تاريخ العاشر من شهر ذي الحجة، وقد تم تحديد غرة الشهر الهجري الجاري وفقاً لتحري رؤية هلال ذي الحجة 1440، وبناءً على ذلك تبدأ الأيام العشر الأوائل من الشهر الهجري الكريم.

ويعد هذا العيد ذكرى لقصة سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وذلك عند رؤيته الله عز وجل في المنام وهو يأمره بذبح ابنه “إسماعيل”، وقد صدق “إبراهيم” الرؤيا وأطاعه ابنه على تنفيذها، لذلك أمره الله عز وجل بذبح أضحيةً بدلاً عنه، ومن هنا جاء الاحتفال بهذا اليوم، فبدلاً من أن يكون يومَ حزنٍ على المسلمين، فقد أبدله الله تعالى ليكون يوم عيد الأضحى المبارك، أما عن مواقيت صلاة عيد الأضحى في السعودية 2019، فبإمكانكم التعرف علي موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية من خلال الجدول التالي:

المدينة التوقيت المدينة التوقيت المدينة التوقيت المدينة التوقيت المدينة التوقيت مكة المكرمة 6:12 الرياض 5:40 الدمام 5:24 أبها 6:05 تبوك 6:15 المدينة المنورة 6:09 جدة 6:15 بريدة 5:49 حائل 5:56 الباحة 6:07 جازان 6:07 نجران 6:00 سكاكا 5:59 عرعر 5:54 الطائف 6:10 عنيزة 5:49 الأحساء 5:28 خميس مشيط 6:04 الجبيل 5:25 ينبع 6:16 حفر الباطن 5:38 المجمعة 5:44 الدوادمي 5:50 الزلفى 5:45 الخرج 5:38 السليل 5:50 الرس 5:51 شقراء 5:45 طريف 6:02 الوجه 6:19 بيشة 6:03 القريات 6:08 الأفلاج 5:44 الخفجي 5:28 تيماء 6:09 رابغ 6:14 رفحاء 5:46 العلا 6:13 أملج 6:17 عفيف 5:57

موعد صلاة العيد في الرياض والمدن الأخرى بالسعودية

كما رأينا من خلا الجدول السابق يمكننا التعرف على مواقيت صلاة عيد الأضحى في السعودية 1440، حيث تقام صلاة العيد في الرياض في تمام الساعة 5:40 صباحاً، وهناك بعض السنن والمستحبات التي يجب القيام بها وهي: (الاغتسال والتطيب ولبس أفضل الثياب، تقديم التهاني للجميع، الذهاب للصلاة من طريق والعودة من طريق أخر، التهليل والتكبير المطلق والمقيد، صلة الأرحام)، ومن خلال موقع نجوم مصرية نُقدم أسمى التهاني لكافة المسلمين في ربوع الأرض بحلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.