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مواقع وهمية وأشخاص ينتحلون صفتها… ووزارة التجارة تحذر من خلال إنفوجراف

حازم البنا

حذرت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية من وجود مواقع وأشخاص وهميين ينتحلون صفة الوزارة ويستغلون محركات البحث للتلاعب بالمستهلكين وإدعاء استقبال بلاغاتهم.
وقد طالبت الوزارة الجميع بتوخي الحذر وعدم التعامل مع الروابط الوهمية عند تقديم بلاغ تجاري، حتى لا يتعرض الأفراد للنصب والاحتيال.

إنفوجراف يحذر ويوضح كيفية تقديم البلاغات

توضح الوزارة في إنفوجراف أنه يمكن تقديم البلاغات فقط من خلال قنواتها الرسمية، وتطبيق “بلاغ تجاري” أو الاتصال بالرقم 1900، ولا توجد أي مواقع إلكترونية مختصة بتلقي البلاغات.

مواقع وهمية وأشخاصاً ينتحلون صفتها.. ووزارة التجارة تحذر من خلال إنفوجراف

انتحال صفة وزارة التجارة

وتؤكد الوزارة أنها لا تطلب أي معلومات حسابات بنكية أو كلمات مرور أو رموز تحقق ، ولا تشترط تنزيل برامج أو تطبيقات خارجية، كما تحذر الوزارة من التعامل مع روابط مزيفة في محركات البحث التي تنقل المستخدمين إلى صفحات وهمية تستغل هوية وزارة التجارة.

جانب من تحذير الوزارة – مصدر الصورة موقع المواطن
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عن الكاتب:
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حازم البنا

كاتب صحفى، متخصص فى المجال الصحفى والإعلامى، لأكثر من ٢٥ عام.
القدرة على تحليل البيانات، وصياغة الأخبار والمحتوى فى العديد من المجالات، بطريقة إحترافية وبسيطة.

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