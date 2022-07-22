مواعيد التسجيل في الكلية التقنية 1444 برنامج الدبلوم وشروط التقديم tvtc.gov.sa

أعلنت الكلية التقنية عن فتح باب التسجيل في برامج المؤسسة الخاصة بالفصل الدراسي الثاني للعام التدريبي ١٤٤٤، وقد ازدادت مؤشرات البحث مؤخرا من قبل العديد من الطلاب حول مواعيد التسجيل داخل الكلية، حيث تعد الكلية التقنية من ضمن الكليات التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني داخل المملكة، وتعمل جاهدة بهدف إعداد مجموعة كبيرة من الطلاب ومساعدتهم على دخول سوق العمل المحلي.

مواعيد التسجيل في الكلية التقنية 1444

أكدت الكلية التقنية أن فتح باب التسجيل سوف يكون خلال يوم الأحد الذي يوافق ١٨-١٢-١٤٤٣، وسوف يتم فرز الطلاب المتقدمين وإعلان أسماء المقبولين بداية من يوم ٢٧-١٢-١٤٤٣ حتى يوم ٢٩-١٢-١٤٤٣، وسيتم تسديد المصروفات وكافة المستحقات المالية بداية من اليوم ٢-١-١٤٤٤حتى يوم ٢٠-١-١٤٤٤.

تعمل الكلية على استقطاب الطلاب الخريجين من الثانوية العامة والمعاهد الصناعية وتقوم بتقديم مجموعة من البرامج التدريبية إليهم حتى يتمكنوا من اكتساب المهارات الأساسية داخل سوق العمل.

كيفية التسجيل في الكلية التقنية 1444

الدخول على الموقع الخاص بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من خلال هذا الرابط.

الضغط على زر خدمات بوابة القبول الإلكتروني.

اختيار زر التسجيل في الكلية التقنية من خلال برنامج الدبلوم.

ادراج كافة البيانات التي يتم طلبها، وارفاق جميع المستندات.

الضغط على زر تسجيل الطلب.

شروط التسجيل في الكلية التقنية 1444

قامت المؤسسة العامة بتحديد مجموعة من الشروط اللازم توافرها في الطلاب المتقدمين حتى يتم قبولهم في الكلية، وتتمثل هذه الشروط في التالي: