مواعيد وشروط التسجيل في الكلية التقنية 1444 هـ
يبحث الكثير من الأشخاص عن طرق التسجيل والشروط وقد تم الإعلان عن التسجيل للعام الدراسي الجديد حيث تساء الكثير من الأشخاص عن طريقة التسجيل فهي تحظى باهتمام الشباب الذين يسعون للالتحاق بتلك الكلية سواء لمراحل الدبلوم أو مرحلة البكالوريوس لذلك سنتطرق في المقال بتفاصيل التسجيل في الكلية وشروطها المطلوبة ومواعيد التسجيل في الكلية.
شروط التقديم في الكلية التقنية
- في البداية يلزم أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- كذلك يلزم أن يتوفر المؤهل العلمي المطلوب للالتحاق بأحد التخصصات التي يرغب في التسجيل بها.
- يلزم أن لا يتجاوز تاريخ الحصول علي المؤهل مدة خمسة سنوات.
- يلزم أن لا يقل عمر المتقدم عن ثلاثون عام وذلك في موعد بداية بدء الدراسة بالكلية.
مواعيد التسجيل في الكلية التقنية 1444
- بالنسبة إلى “البرامج الخاصة للبنات” يكون بداية من الأحد الموافق السابع من نوفمبر 2022.
- وينتهي في السادس عشر من نوفمبر 2022 ميلاديا والموافق الحادي عشر من ربيع الآخر 1443.
- بالنسبة للتسجيل في “البكالوريوس للبنين” فهو بداية من يوم الأحد الموافق الثالث من ربيع الآخر 1443 الموافق ميلاديا السابع من نوفمبر 2022.
- وينتهي في يوم الثلاثاء الموافق الحادي عشر من ربيع الآخر هجري.
خطوات التقديم في الكلية التقنية 1444
- في البداية يجب الدخول على رابط بوابة القبول الموحد.
- بعد ذلك قم بالضغط على خيار متقدم جديد.
- ثم قم بالضغط على إنشاء حساب على بوابة القبول الموحد.
- ثم قم بكتابة البيانات المطلوبة منك كلها.
- تأكد من صحة البيانات التي قمت بإدخالها.
- بعد ذلك ابدأ في تفعيل الحساب.
- قم بإعادة الدخول بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.
- وبعد ذلك الضغط على تسجيل الكلية التقنية.
- قم بتحديد الكلية المطلوبة.
- استكمل البيانات والمعلومات المطلوبة منك.